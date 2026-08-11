Danės upėje – saugumo pamoka

„Dauguma žino, kad pakrantėse yra gelbėjimosi ratai. Bet ar mokėtumėte juos panaudoti čia ir dabar, be streso ir klaidų? Vakar nusprendėme tai patikrinti ir surengėme saugumo pamoką Danės upėje. Žmonės išgirdo ne tik teoriją, bet ir patys praktiškai išbandė gelbėjimo rato metimą. Kodėl tai svarbu? Nes panikos būsenoje sekundės bėga žaibiškai, o neteisingas metimas gali kainuoti per daug. Žinios – geriausia apsauga! Ačiū visiems, kurie vakar neskubėjo, sustojo ir išbandė – šie žmonės jau žinos, ką daryti nelaimės atveju“, – feisbuke rašė Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
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