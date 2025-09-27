Dangus džiugins saule

Šeštadienis taip pat turėtų būti saulėtas, pūs nestiprus, 3–8 m/s, vėjas. Lietaus nežadama, o sušilti turėtų iki 15–17 laipsnių.
Sekmadienio naktis bus rami, paryčiais gali nusidriekti rūkai. Naktį vės iki 5–7 laipsnių, dieną šils iki 14–16 laipsnių.
Pirmadienis taip pat turėtų būti saulėtas, be lietaus. Vėjas stiprės iki 7–12 m/s. Naktį vės iki 4–6 laipsnių, dieną šils iki 11–13 laipsnių.
Antradienį vėjas suksis iš šiaurės ir rytų, stiprės iki 6–11 m/s. Naktį vės iki 4–6 laipsnių. Diena bus be lietaus, šils iki 11–13 laipsnių.
Tokie pat orai prognozuojami ir trečiadienį. Naktį vės iki 4–6 laipsnių, dieną sušils iki plius 12–14 laipsnių. Pūs 5–9 m/s vėjas.
Ketvirtadienį laikysis šiaurės ir rytų krypčių vėjai, pūs iki 5–6 m/s. Lietaus nežadama. Naktį vyraus 3–5 laipsnių temperatūra, dieną šils iki 10–12 laipsnių.
Penktadienį išliks tokie pat orai, vėjo greitis sieks 5–10 m/s. Naktį laikysis 3–5 laipsnių šiluma, dieną prognozuojama 11–13 laipsnių temperatūra, lietaus nežadama.
Kitą savaitgalį šiek tiek stiprės vėjas, gūsiais sieks 15–17 m/s. Oro temperatūra išliks tokia pat.
Naujausi komentarai