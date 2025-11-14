Darbai Šilutės plente tęsis naktimis

Klaipėdos savivaldybė trečiadienį informavo apie naktimis iki šeštadienio ryto vyksiančius darbus.
„Atsiprašome už galimus nepatogumus. Dėkojame už klaipėdietišką kantrybę“, – nurodyta pranešime.
Kiek truks darbai, trumpai atsakė ir Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė.
„Šilutės pl. (nuo Baltijos pr. žiedo iki Smiltelės g. abi gatvės pusės ir nuo Smiltelės iki Jūrininkų pr. vakarinė atšaka) remonto darbus numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos“, – teigė S. Dabrienė.
Pirmasis darbų etapas prasidėjo rugsėjį. Iš pradžių darbai vyko šviesiu paros metu, tačiau siekiant mažiau trikdyti eismą, nuspręsta juos vykdyti naktimis.
Pirmiausia buvo frezuojama sena asfalto danga, vėliau prasidėjo rekonstrukcijos darbai – pamažu atnaujinama gatvės danga, įrengiamos papildomos eismo juostos, atsiras nauji pėsčiųjų bei dviračių takai, želdiniai.
Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad šiuos pirmojo etapo darbus planuojama baigti iki gruodžio 31 d.
Viso projekto metu esą bus sutvarkyta apie 1,2 km ilgio plento dalis, taip pat numatyta įrengti naują apšvietimą, vandens surinkimo sistemą, dvi viešojo transporto stoteles, o sankryžoje ties Jūrininkų pr. eismas bus reguliuojamas naujai įrengtais šviesoforais.
Plento ruožą papildys 60 naujų medžių.
