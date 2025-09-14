Darbų pabaiga numatyta šiemet

Prieš maždaug metus prasidėję atnaujinimo darbai prie Bendruomenės namų, esančių Debreceno g. 48, baigti, tad šiuo metu pagrindinis dėmesys sutelktas į aplinkinių daugiabučių teritorijų tvarkymą – šalia Debreceno g. 40, 42 ir kitų namų.
Šį pavasarį Klaipėdos savivaldybė skelbė, kad jau yra atlikta darbų daugiau kaip už 1,251 mln. eurų.
Prie gyvenamojo namo Debreceno g. 42 įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, didžioji dalis pėsčiųjų takų bei privažiuojamasis kelias, kuris jungiasi su 70 vietų automobilių stovėjimo aikštele.
Jau įrengta ir viena automobilių stovėjimo aikštelių prie pat Debreceno g. 48 pastato. Taip pat bus įrengti pėsčiųjų takai, pritaikyti neįgaliesiems, dviračių saugyklos, pasodinti 47 nauji medžiai.
Teigiama, kad atsiras ir elektromobilių įkrovimo vietos, kurios bus prieinamos daugiabučių gyventojams.
Nepaisant vykstančių atnaujinimo darbų, pastebėta, kad viena Bendruomenės namų dalies pusė apipaišyta grafičiais ir net apgadinta, o tai gyventojams rėžia akį.
Pasak Klaipėdos savivaldybės Komunikacijos skyriaus atstovų, šis pastatas priklauso vienai iš Debreceno g. 48 veikiančių įstaigų.
„Vykdant privažiuojamojo kelio tvarkymo darbus pastatų remontas nebuvo numatytas“, – teigė specialistai.
Klaipėdos savivaldybės atstovų ir Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, prie Debreceno g. 40, 42, 44 ir 46 daugiabučių vykdomi darbai bus užbaigti dar šiais metais.
„Faktiškai visi darbai prie privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 jau yra baigti. Šiuo metu vykdomi darbai aplinkinėje teritorijoje – prie Debreceno g. 40, 42, 44 ir 46 daugiabučių. Čia atnaujinami šaligatviai ties laiptinėmis, o šaligatvio ruožas prieš Debreceno g. 46 bus įrengtas iš ECO (ažūrinių) trinkelių, pritaikant automobilių stovėjimui – atsiras iki aštuonių papildomų vietų“, – informavo I. Kubilienė.
Naujausi komentarai