Daugėja išmetamų padangų

„Tikrai nufotografuočiau“
Debreceno gatvėje gyvenantis vyriškis pasakojo, kad išmestas padangas pastebėjo prie šiukšlių konteinerių, esančių Šilutės pl., šalia automobilių stovėjimo aikštelės.
„Ir toje aikštelėje, ir Debreceno gatvėje prie konteinerių apstu įvairių šiukšlių, o pastaruoju metu padaugėjo ir padangų. Kiek žinau, Klaipėdoje vienas asmuo į atliekų surinkimo aikšteles gali atvežti per metus keturias ar penkias padangas nemokamai. Tad turint automobilį, nejaugi taip sunku nuvežti?“ – svarstė garbaus amžiaus klaipėdietis Virginijus.
Aptinkamos visur
Klaipėdos savivaldybės Aplinkos ir klimato kaitos skyriaus vedėjos Renatos Chockevičienės teigimu, specifinių vietų, kur dažniausiai būtų metamos padangos, išskirti nėra galimybės, kadangi pavienių padangų pasitaiko įvairiose konteinerių aikštelėse visame mieste.
„Dažniau jos aptinkamos prie konteinerių, esančių netoli automobilių remonto servisų, išmetamos garažų teritorijose ar netoli jų. Padangų tarša paprastai padidėja jų keitimo laikotarpiu, ypač garažų teritorijose. Šias teritorijas dažniausiai tikrina ir pažeidimus fiksuoja Aplinkos apsaugos departamento specialistai. Miesto tvarkymo skyriaus duomenimis, tvarkant bešeimininkes atliekas dažniausiai aptinkamos tik pavienės padangos – didesnių, netinkamai tvarkomų padangų sankaupų pastaruoju metu nefiksuota“, – pasidalijo R. Chockevičienė.
Jau surašė 60 protokolų
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjas Marius Poimanskis informavo, kiek nusižengimų dėl šiukšlinimo užfiksuota šįmet.
„Šiais metais už Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus yra surašyta 60 administracinių nusižengimų protokolų. Atskiros statistikos, pagal tai, kokie konkretūs pažeidimai buvo užfiksuoti, savivaldybė neveda. Baudų dydžiai už Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus yra nustatyti Administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnyje. Pagal šį straipsnį, savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų, o jeigu nusižengimas padaromas pakartotinai – nuo 140 iki 600 eurų“, – priminė M. Poimanskis.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) nurodė, kad kasmet po penkias naudotas padangas kiekvienas vairuotojas gali nemokamai atiduoti į KRATC administruojamas Klaipėdos didžiųjų atliekų aikšteles, esančias Tilžės g., Plieno g. ir Šiaurės pr.
