Daugiabučių renovacija – postūmis miestų atgimimui

Iniciatyvos, kurios keičia kasdienybę
Anykščiuose renovacija įgauna naują formą – įgyvendinamas miesto centro regeneracijos projektas, jungiantis 11 daugiabučių modernizavimą su viešųjų erdvių pertvarka. Kaip pasakoja Anykščių rajono savivaldybės vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė, parengta koncepcija apima ne tik pastatus, bet ir aplinką – automobilių stovėjimo vietas, žaliąsias zonas, bendruomenės poreikius. Naujiena – pirmųjų aukštų gyventojai galės įsirengti privačius kiemelius. Valstybė finansuoja pastatų atnaujinimą, o savivaldybė prisideda prie estetikos ir patogumo kūrimo, gyvenimo kokybės gerinimo.
Anot architektės, tai padeda užtikrinti darnią miesto viziją, kurioje gyventojams norisi pasilikti: „Po renovacijos pastebimas augantis gyventojų įsitraukimas, rūpestis aplinka, didesnis pasitikėjimas vietos bendruomene. Jei žmogus gali patogiai leisti laiką kieme – išgerti kavos, pasodinti gėlių ar prižiūrėti daržą, gyvenamoji aplinka tampa labiau „sava“. Taip stiprėja bendruomeniniai ryšiai ir natūraliai kuriama patraukli aplinka ne tik esamiems, bet ir būsimiems gyventojams.“
Nuo estetinio vaizdo iki CO2 mažinimo
Vilniaus miesto savivaldybės vyriausioji architektė Laura Kairienė pabrėžia, kad daugiabučių renovacija yra viena svarbiausių miesto tvarumo didinimo priemonių. Šilumos nuostolių mažinimas padeda mažinti CO2 emisijas, tačiau ne mažiau svarbu ir kokybiškas architektūrinis sprendimas. Ilgaamžės, mažai priežiūros reikalaujančios medžiagos, estetiškai integruota infrastruktūra, tokia kaip dviračių saugyklos ar elektromobilių stotelės, ne tik tarnauja funkcijai, bet tampa vientisos tvarumo vizijos dalimi.
Pasak architektės, ateities miestuose taip pat neišvengiamai atsiras tokie sprendimai, kaip lietaus vandens panaudojimas, kompostavimo vietos ar bendruomeniniai daržai. Vis dėlto, anot architektės, tvarumas – ne tik apie statybą ar medžiagas, bet ir apie žmones. Įtraukiant gyventojus į sprendimų priėmimą, kuriamas bendras supratimas ir atsakomybė už gyvenamąją aplinką. Renovacija tampa edukaciniu procesu, formuojančiu sąmoningesnę ir atsakingesnę visuomenę.
Galima pasinaudoti valstybės parama
Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtas kvietimas modernizuoti daugiabučius pasinaudojant valstybės parama, galioja iki 2026 m. balandžio 1 dienos. Gyventojai kviečiami neatidėlioti, priimti sprendimą, rengti investicijų planus ir teikti paraiškas.
Daugiau informacijos apie kvietimo sąlygas – APVA tinklalapyje apva.lrv.lt. Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.
Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.
