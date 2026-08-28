Debreceno gatvėje – intensyvūs darbai

Apie jau vykdomus ir dar planuojamus darbus plačiau papasakojo Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė.
„Debreceno g. 26, taip pat nuo 34 iki 36, atnaujinta įvažiuojamo kelio asfalto danga. Įrengtos 45 vietos pagal projektą – suremontuota 350 kv. m ploto šaligatvių. Projektas nebaigtas, darbai dar vykdomi, baigsime šiais metais. O prie Debreceno g. 35–39 namų bus įrengtos papildomai 103 parkavimo vietos. Vietos bus įrengtos įprastomis trinkelėmis. Šiuose kiemuose tai pat bus tvarkomi ir lietaus nuotekų tinklai“, – tvirtino I. Kubilienė.
Be to, pagal 2026 m. parengtus aprašus skirtinguose Debreceno gatvės ruožuose numatyta įrengti dar 140 papildomų automobilių stovėjimo vietų su aplinkai palankesne „Eco“ danga.
„Debreceno g. 33, 53, 55, 57 ir 59 kiemuose vietoje įprasto asfalto bus naudojama aplinkai palankesnė „Eco“ danga, padedanti lietaus vandeniui lengviau įsigerti į gruntą. Vietomis bus atnaujinti ir šaligatviai“, – paaiškino I. Kubilienė.
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