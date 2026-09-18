 Dėl jaunimo išdaigų Smiltelės gatvėje – susierzinimas

Dėl jaunimo išdaigų Smiltelės gatvėje – susierzinimas

2026-09-18 13:04
Klaudija Audickaitė

Važinėjimas ant vieno rato, triukšmas ir dūžtančio stiklo garsai – taip Smiltelės gatvės daugiabučių kiemuose situaciją apibūdina gyventojai. Esą jaunimas paspirtukais važinėja ne tik gatvėje, bet ir kiemuose, o po išdaigų lieka ir šiukšlių.

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Skundėsi: anot vietinių gyventojų, jaunuoliai ne tik pavojingai važinėja paspirtukais, bet ir kiemuose palieka šiukšles bei daužo stiklinę tarą.
Skundėsi: anot vietinių gyventojų, jaunuoliai ne tik pavojingai važinėja paspirtukais, bet ir kiemuose palieka šiukšles bei daužo stiklinę tarą. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Apie situaciją papasakojo vienas klaipėdietis, kurio teigimu, Smiltelės gatvės 6-ojo namo kieme pasikartojantis jaunimo elgesys jau kelia klaipėdiečių susierzinimą.

Gyventojas pasakojo pastebintis jaunuolius, kurie paspirtukais važinėja ant vieno rato. Anot jo, taip važinėjama ne tik gatvėje, o ir daugiabučio kiemuose, kur tuo pat metu juda automobiliai.

Dėl to, gyventojo manymu, tokios pramogos gali kelti pavojų tiek patiems jaunuoliams, tiek kitiems eismo dalyviams. Tačiau klaipėdietį piktina ne vien važinėjimas paspirtukais.

„Jaunimas tais paspirtukais važinėja ant vieno rato ir gatvėje, ir kiemuose, kur važiuoja mašinos. Dar jie ten sėdi, vis šiukšlina ir piktybiškai daužo stiklinę tarą, triukšmauja“, – pasakojo gyventojas.

Pažymėtina, kad Administracinių nusižengimų kodekso 481 straipsnis numato atsakomybę už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.

Jame nurodoma, kad necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių bei kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia 30–140 eurų baudą.

Jeigu toks administracinis nusižengimas padaromas pakartotinai, gali būti skiriama 140–240 eurų bauda.

Šiame straipsnyje:
Smiltelės gatvė
Klaipėda
paspirtukai
jaunimas
išdaigos

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