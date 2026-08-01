Dėl komandiruočių – STT pastabos

Klaipėdos savivaldybės Antikorupcijos komisijos nariai, svarstę šį klausimą, iš pradžių net nelabai suprato, ko nori STT.
„Aš praėjusioje kadencijoje net vadovavau savivaldybės komandiruočių į užsienį tikslingumo komisijai. Dažniausiai į komandiruotes vykdavo kažkas iš administracijos. Tarybos narių kelionės buvo itin retas reiškinys. Niekada nekildavo jokių klausimų“, – kalbėjo tarybos narys Arvydas Cesiulis.
A. Cesiulis tikino, kad tokiais atvejais kyla vienintelis klausimas – kas už viską mokės?
„Ar savivaldybė, ar koks nors fondas, ar kviečiančioji šalis, ar pats vykstantysis? Visi norėdavo į egzotiškas šalis. Dažniausiai neleisdavome“, – akcentavo politikas.
Antikorupcijos komisijos nariai diskutavo apie komandiruočių ataskaitas ir kas tai kontroliuoja.
Komisijos pirmininkas Andrius Petraitis galiojančiose tvarkose pasigedo aprašo, kas konkrečiai turi būti tikrinama po komandiruotės.
„Ne maži vaikai. Čekius patikrina. Pasižiūri, ar buvo maitinimas. Datas sutikrina“, – sakė tarybos narys Arūnas Tuma.
Kilo diskusija, kur dedami čekiukai po kelionių ir kas konkrečiai juos tikrina.
„Čia ir durniui aišku“, – emocingai tarstelėjo A. Tuma, pabrėždamas, jog ir taip akivaizdu, kad viską privalu sutikrinti.
Tarybos narys Saulius Liekis nusistebėjo – nejaugi politikai turės kurti naujas tvarkas, kad konkretus darbuotojas tiesiog dirbtų savo darbą?
„Žmogus juk nereguliuos, kokį kotletą komandiruotėje valgyti. O gal lašišą“, – vis stebėjosi A. Tuma.
A. Petraitis paaiškino, kad STT rašto sulaukta dėl neapibrėžtumo galiojančiose tvarkose.
Nedaryk, kaip tie čekutininkai darė, ir viskas bus gerai.
„Nedaryk, kaip tie čekutininkai darė, ir viskas bus gerai. Jei koks žioplys atneš čekiuką, kad pirko grėblį, važiuodamas į komandiruotę, tai čia jau nežinau“, – ironizavo A. Tuma.
A. Petraitis parengė kelis pasiūlymo punktus, kurie galėtų būti įtraukti į naujas tvarkas.
„Mūsų tvarkose nieko neminima, kas atlygintų už tai, jei savivaldybė užmokėjo už viešbutį, o tarybos narys neišvyko į komandiruotę“, – pastebėjo A. Petraitis.
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