Dėl remonto Taikos prospekte dar teks pakentėti

Anksčiau Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus akcentavo, kad Taikos prospektas daugeliui klaipėdiečių yra kasdienis maršrutas – važiuojant į darbą, vežant vaikus į mokyklą ar keliaujant namo, ir esą ši gatvė seniai prašėsi ne laikino pataisymo, o rimto atnaujinimo.
Būtent todėl prieš kelis mėnesius savivaldybė pradėjo vieną didžiausių ir reikšmingiausių penkių etapų infrastruktūros projektų – „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas“.
Jau iš anksto buvo aišku, kad darbai kuriam laikui sukels nepatogumų, bet miesto vadovai prašė visų klaipėdiečių kantrybės.
Nepatogumai suprantami, mieste remontuojama viena pagrindinių eismo arterijų – Taikos prospektas, vis dėlto tikimasi, kad renovacijos darbai bus paspartinti.
„Praėjusią savaitę susitikome su visais rangovais. Jiems svarbu, kad per sutartyje numatytą laiką įvykdytų savo įsipareigojimus. Mes prašėme, kad tie darbai būtų padaryti kaip galima greičiau ir kad kuo mažiau būtų trikdomas miesto gyvenimas. Bet reikia suprasti, kad vien tik darnaus judumo projekte yra tvarkomas 11 km ruožas – nuo Vingio gatvės ik Senojo turgaus žiedinės sankryžos. Stengiamės, kad iki rugsėjo 1-osios tie darbai būtų taip padaryti, kad keltų kuo mažiau nepatogumų žmonėms, nes transporto srautai didės“, – teigė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Taikos prospekte šiuo metu ne tik atnaujinama danga, bet ir statomos bei rekonstruojamos lietaus surinkimo sistemos.
Atnaujinamas šviesoforų valdymas, tiesiami nauji dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengiamas šiuolaikiškas apšvietimas bei diegiamos papildomos eismo saugumo priemonės.
Savivaldybės atstovai teigia, kad pokyčiais siekiama sudaryti galimybes darniam visų eismo dalyvių judėjimui – tiek automobiliais, tiek viešuoju, tiek bevarikliu transportu, tiek pėsčiomis.
Bendra projekto vertė viršija 20 mln. eurų, iš kurių apie 15 mln. eurų numatoma finansuoti ES lėšomis.
Iki kitų metų pavasario tie darbai turėtų būti baigti.
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