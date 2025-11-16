Dėl smarvės viename uostamiesčio mikrorajone – skandalas

„Kreipiuosi į tuos, kurie mūsų rajone skleidžia šlykščią, aitrą ir sveikatą žalojančią smarvę. Šį vakarą kvapas buvo toks intensyvus, kad nuo jo skaudėjo galvą, o namuose buvo neįmanoma kvėpuoti. Ir čia gyvena žmonės, šeimos, maži vaikai – čia ne vieta jūsų „eksperimentams“, – į smardintojus kreipėsi gyventojai.
Žmonės nurodė, kad kvapas sklinda ne iš daugiabučių, o iš aplinkinių nuosavų namų ar garažų.
„Tų vietų – tik kelios, todėl nereikia daug fantazijos, kad būtų nustatyta, iš kur viskas eina. Jei ši situacija pasikartos, šaltinį surasti bus tik laiko klausimas“, – pagrasino vietiniai.
Gyventojai įtaria, kad kažkas buvo užkūręs gumos turinčias atliekas.
„Primenu, deginti padangas, gumą, plastiką ar bet kokias atliekas yra griežtai draudžiama ir užtraukia ne šiaip baudą, o labai rimtą atsakomybę. Jei išsiaiškinsiu, kad kas nors iš garažų ar namų specialiai teršia rajoną ir nuodija mūsų orą, informacija bus nedelsiant perduota institucijoms. Jokių kalbų, jokių įspėjimų – tik veiksmai“, – pagrasino gyventojai.
Keli vietiniai mėgino spėlioti, kad kvapas galėjo atsklisti iš gaisravietės, esą netoliese buvo kilęs gaisras viename garaže.
Tačiau kita mama paliudijo, kad iš tiesų ir jai kilo įtarimų dėl rajone tvyrojusios smarvės.
„Kai vakare vaikai grįžo, norėjau paklausti, kur laužą kūrė. Kadangi važiavau į parduotuvę, susilaikiau, išėjusi į lauką, supratau, kur esmė. Smarvė tikrai buvo didelė ir didelis degėsio kvapas tvyrojo, net vaikams einant lauke tas kvapas įsigėrė į rūbus“, – pasakojo mama.
Aplinkosaugininkai informuoja, kad už neskirtų kūrenimui medžiagų ar atliekų deginimą asmenims taikoma administracinė atsakomybė nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 170 iki 1 170 eurų.
Pakartotinai padaryti nusižengimai užtraukia baudą asmenims nuo 270 iki 1,2 tūkst. eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 500 iki 3 tūkst. eurų.
Taip pat skaičiuojama aplinkai padaryta žala, kurios minimalus dydis – 100 eurų.
