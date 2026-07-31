Elektros pastotės miestui neįpiršo

Nemokumo administratorius prieš kurį laiką kreipėsi į Klaipėdos savivaldybę ir prašė perimti dalį Birutės gatvėje esančio daugiabučio patalpų, tarp jų – elektros transformatorinę.
Klaipėdos politikai tarybos posėdyje vienbalsiai nusprendė nesutikti perimti miesto nuosavybėn bankrutavusiai bendrovei „Plienas“ priklausantį nekilnojamąjį turtą.
Tarp savivaldybės funkcijų nenumatyta, kad ji turi užsiimti elektros energijos gamyba, perdavimu ar skirstymu, infrastruktūros objektų valdymu, eksploatavimu ir priežiūra.
Aiškinamajame savivaldybės rašte buvo konstatuota, jog „nėra duomenų, patvirtinančių, kad šio turto perėmimas būtų būtinas Klaipėdos miesto savivaldybės įstatymais nustatytoms funkcijoms vykdyti ar viešiesiems poreikiams užtikrinti“.
„Realiausia alternatyva nemokumo operatoriui yra kreiptis į energijos skirstymo operatorių ESO ir siūlyti jiems šią patalpą perimti. Tokia galimybė tikrai yra. Bendravome su ESO atstovais ir jie tokias patalpas periminėja savo nuosavybėn“, – tarybos nariams paaiškino Klaipėdos savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis.
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