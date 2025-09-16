Fontanus išjungs jau šį mėnesį

Pasak Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, oficiali fontanų išjungimo diena – rugsėjo 30-oji.
„Fontanų priežiūra ar kiti minimalūs darbai žiemą nevykdomi, bet prieš vasaros sezoną ir jį uždarant, visada išleidžiamas vanduo, vyksta išvalymo ir kiti darbai. Bet daugiau jų vyksta pavasarį, tada labiau pasižiūrima jų techninė būklė“, – sakė I. Kubilienė.
Specialistės teigimu, viso sezono metu būta tam tikrų gedimų, dažniausiai esą sugesdavo senesnės gamybos fontanai.
„Gedimų visada būna. Jono kalnelyje neveikė tam tikri purkštukai, Pempininkų fontanas būna neveikia, kas nors atsitinka. Per mėnesį vienas kitas fontanas tikrai būna, kad neveikia, ypač tie senesni. Bet dėl kitų, pavyzdžiui, Neringos skvere, Vaidilos aikštėje, gedimų neturėjome. Nuolat būna, kad kažkas nutinka, reikia pataisyti, ir neveikia vieną, dvi dienas. Pempininkų buvo nuveikęs ir savaitę, ir ilgiau“, – pasakojo I. Kubilienė.
Dėl naujų fontanų atsiradimo mieste kol kas projektų nenumatyta, tačiau tokia galimybė neatmetama.
„Dažniausiai fontanai atsiranda su didesniais projektais. Pastarasis buvo Šilutės plento fontanas ties Neringos skveru. Per šiuos metus nė vieno naujo neatsirado. Bet su ateities europiniais projektais yra galimybė, kad atsiras“, – vylėsi I. Kubilienė.
