Gamta įsiuto: Lietuvą nusiaubė galingas stichinis vėjas

Kaip socialiniuose tinkluose skelbia „Meteo.lt“, stipriausias vėjas buvo užfiksuotas Klaipėdos uoste – čia gūsiai siekė net 31 m/s. Vos keliais metrais per sekundę atsiliko Ventės ragas, kur vėjo greitis siekė 30 m/s.
„Stipriausi vėjo gūsiai per praėjusią naktį ir šiandien rytą fiksuoti Klaipėdos uoste, Ventės rage, Šventojoje, Nidoje bei Klaipėdoje“, – pranešė „Meteo.lt“ savo feisbuko paskyroje.
Kur pūtė stipriausiai:
-
Klaipėdos uoste – iki 31 m/s
-
Ventės rage – iki 30 m/s
-
Šventojoje – iki 26 m/s
-
Klaipėdoje ir Nidoje – iki 22 m/s
-
Kaune, Šilutėje, Laukuvoje – iki 21 m/s
-
Kitose vietovėse – 15–20 m/s
Meteorologai primena, kad:
-
nuo 15 m/s – pavojingas vėjas,
-
nuo 24–28 m/s – stichinis,
-
nuo 33 m/s – jau laikomas uraganiniu.
Tūkstančiai liko be elektros
Dėl stipraus vėjo šalyje kilo daugybė incidentų. Kaip skelbiama, naktį ir ryte be elektros buvo likę apie 7–8 tūkst. vartotojų, o vėliau šis skaičius sumažėjo iki maždaug 5 tūkstančių.
Ugniagesiai visoje Lietuvoje šalino nuvirtusius medžius, atlaisvino kelius, tvarkė nutrūkusius elektros laidus. Kai kur buvo apgadintos ir šventinės dekoracijos – kai kuriose vietovėse nuvirto net Kalėdų eglės.
Vėją lydėjo ir sniegas
Be stipraus vėjo, dalį šalies pasiekė ir žiema – šiaurės rytiniuose rajonuose iškrito iki kelių centimetrų sniego. Oro temperatūra naktį svyravo nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos, dieną siekė 0–5 laipsnius.
Pasak sinoptikų, sekmadienio popietę ir vakare vėjas ims rimti, tačiau išliks gūsingas, ypač pajūryje. Vietomis numatomi krituliai, o eismo sąlygos kai kur gali išlikti sudėtingos.
Gyventojai raginami būti atsargūs, vengti vaikščioti po medžiais, saugoti automobilius ir sekti oficialią informaciją.
