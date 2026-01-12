Gamtamokslinis ugdymas Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje

Gimnazijos direktorė Vilma Bridikienė akcentuoja, kad visame pasaulyje stebimas kvalifikuotų specialistų, ypač gamtos, technologijų ir biomedicinos (STEAM) srityse, trūkumas.
„Tai reiškia, kad jaunoji karta – šiandieniniai mokiniai – yra ne tik stebėtojai, bet ir aktyvūs būsimų sprendimų dalyviai. Gimnazijos gamtamokslinės krypties stiprinimas yra esminis žingsnis, siekiant paruošti mokinius šiuolaikiniam, greitai besikeičiančiam pasauliui ir prisidėti prie miesto bei visos šalies ekonominio konkurencingumo“, – teigė V. Bridikienė.
Nuo 2025–2026 m. m. „Varpo“ gimnazijoje aktualizuojamas ugdymo turinys – daugiau valandų skiriama praktiniams gebėjimams, tiriamųjų ir projektinių darbų vykdymui, o gamtamokslinis turinys integruojamas ne tik pamokų metu, bet ir per neformalųjį švietimą.
„Šis kryptingas darbas nėra vien tik teorinė idėja – mokiniai realiai mokosi laboratorijose, vykdo projektus ir susipažįsta su mokslo pasauliu taip, kaip jis atrodo šiandien: modernus, interaktyvus ir kupinas atradimų“, – akcentavo gimnazijos vadovė.
Ne mažiau svarbus veiksnys – stiprus ir nuosekliai plėtojamas gimnazijos partnerių tinklas. Jis suteikia galimybes pasirinkti profesinius modulius, kurie orientuoti į gamtamokslines kompetencijas.
Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos valstybine kolegija, Vilniaus universitetu, užtikrindama mokiniams galimybę susipažinti su akademine aplinka bei profesinės veiklos perspektyvomis.
Klaipėdos valstybinė kolegija yra viena iš svarbiausių regiono aukštojo mokslo institucijų, kuri užtikrina glaudų ryšį tarp teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Bendradarbiavimas su šia kolegija suteikia gimnazijos mokiniams galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, praktiniuose užsiėmimuose.
Gimnazijos mokiniai dažnai sulaukia svečių iš įvairių aukštojo mokslo, ugdymo įstaigų bei įmonių, kurie pasidalija gerąja patirtimi per patyrimines veiklas.
Visai neseniai „Varpo“ gimnazistams laboratorinius užsiėmimus vedė Klaipėdos valstybinės kolegijos jaunesnysis asistentas dr. Tomas Mockaitis: „Kartu su mokiniais vykdėme chameleono reakcijos bandymus, stebėjome oksidacijos redukcijas, kaip kinta spalvos, kaip medžiagos reaguoja pagal pH skirtumus. Tikslas buvo vaikus sudominti ne teorija, kuri dažnai atstumia, tačiau praktika, kuri įtraukia į ugdymo procesą.“
Jaunajam mokslininkui įspūdį paliko ir moderni gimnazijos laboratorinė įranga.
„Jeigu tokias laboratorijas ir puikias sąlygas būčiau turėjęs kai mokiausi, turbūt egzaminai būtų buvę dar geriau išlaikyti“, – šypsodamasis prisipažino T. Mockaitis. Tokie atsiliepimai tik patvirtina – mokymasis tampa ne sausa informacija vadovėlyje, o atradimų kelione.
T. Mockaitis džiaugiasi, kad gimnazija renkasi kryptį, kuri itin reikalinga Lietuvai.
„Svarbu pabrėžti: gamtamokslinis ugdymas – tai ne tik mokytojo profesija. Tai – kelias į mediciną, chemijos inžineriją, biochemiją, fiziką, matematiką ir visą inžinerinių mokslų pasaulį. Tai universali sritis, kuri atveria plačias perspektyvas“, – kalbėjo T. Mockaitis.
Gamtamokslinis ugdymas „Varpo“ gimnazijoje – tai galimybės:
- pažinti tikrąjį mokslo pasaulį per laboratorijas ir praktiką,
- atrasti savo talentus matant rezultatus, o ne tik klausant teorijos,
- sutikti mokslininkus, kurie įkvepia realiais pavyzdžiais,
- būti pasiruošus ateities specialybėms ir profesijų rinkai.
„Varpas“ skelbia žinią – gamtos mokslų kryptis yra kelias, kurį verta rinktis jau šiandien, nes čia mokiniai tampa tais, kurie ne tik svajoja apie ateitį, bet ją kuria.
