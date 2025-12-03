Gargždų turgaus ateitis: laukiama gyventojų nuomonės

Pristatyme aptarta, kaip skirtingi architektai siūlo interpretuoti šią Gargždams svarbią vietą – nuo turgaus erdvės funkcinio išdėstymo iki aplinkos pritaikymo įvairioms veikloms, bendruomenės poreikiams ir miesto centro estetikai. Gyventojams pristatyti siūlomi sprendimai, susiję su teritorijos pritaikymu prekybai, renginiams, skirtingų srautų valdymu, želdynų integravimu bei tvarumo principais.
Susitikimo dalyviai aktyviai domėjosi projektais, uždavė klausimus, diskutavo ir išsakė savo pastebėjimus.
Kadangi gyventojų nuomonė yra reikšminga konkurso proceso dalis, Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia visus, kurie negalėjo dalyvauti pristatyme arba turi papildomų minčių, dalytis savo pastebėjimais ir idėjomis el. paštu [email protected] iki gruodžio 5 d. darbo pabaigos. Kiekvienas gautas komentaras bus perduotas vertinimo komisijai.
Architektūrinių pasiūlymų vertinimo komisija posėdį rengs gruodžio 9 d. Jo metu specialistai vertins projektus pagal keturis lygiaverčius kriterijus: architektūrinę darną, funkcionalumą, inovatyvumą ir poveikį aplinkai bei vietos identitetui.
Susumavus balus, bus išrinktas konkursą laimėjęs projektas. Jo autoriai bus kviečiami į derybas dėl techninio projekto rengimo – tai taps kitu svarbiu žingsniu link Gargždų turgaus ir aikštės pokyčių.
