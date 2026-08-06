Gatvės meno šventė sulaukė susidomėjimo

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) organizuotoje šventėje dalyviai galėjo ne tik stebėti gatvės meno kūrėjus, bet ir patys išbandyti įvairias kūrybines veiklas.
Kartu su gatvės menininku Pijumi Čeikausku (Pidžinu) lankytojai piešė grafičius purškiamais dažais.
Taip pat vyko medžiaginių maišelių dekoravimo, ženkliukų bei lipdukų gaminimo dirbtuvės. Buvo galima dekoruoti ir savo atsineštus marškinėlius.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų dėmesį patraukė parkūro pasirodymai. Parkūras – sportinio tipo veikla, kurios pagrindinis principas yra judėjimas, patekimas iš vienos vietos į kitą kiek įmanoma greičiau ir efektyviau.
Gerą nuotaiką viso renginio metu kūrė didžėjaus muzika.
Lankytojų laukė ir konkursai, prizai bei kitos įvairios edukacijos.
Šventėje dalyvavo ne tik KKKC komanda. Prie renginio prisijungė Atviras jaunimo centras, Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės padalinys, taip pat policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai bei kinologė Jolanta Stirbytė.
Susirinkusieji stebėjo keturkojų triukų šou, išgirdo įdomių faktų apie kinologo profesiją.
Pasak organizatorių, šis renginys sulaukė didelio susidomėjimo – prie daugelio edukacijų lankytojams teko luktelėti eilėje.
Tikimasi, kad iniciatyva taps tradicija ir ateityje dar labiau praturtins pietinės Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.
„Žmonių tikrai sulaukėme daug – prie beveik kiekvienos veiklos reikėjo palaukti. Didžiausio susidomėjimo sulaukė medžiaginių maišelių dekoravimo edukacijos. Žmonėms patinka savo rankomis susikurti kažką unikalaus, ką vėliau gali parsinešti namo ar nešioti – tai tampa prisiminimu. Džiaugiamės tokiu aktyvumu ir tikimės, kad ateityje tokių veiklų galėsime pasiūlyti dar daugiau, ypač pietinėje miesto dalyje“, – šventės metu akcentavo viena organizatorių.
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