Gelbėtojams – rūpesčiai dėl vaikų

Prireikė pareigūnų pagalbos
„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki sakė, kad artėjant savaitgaliui, kai numatomi karšti orai, įvairių incidentų išvengti dažniausiai nepavyksta.
„Šią vasarą vaikų vandenyje nereikėjo gelbėti. Kol kas. Laukiame sezono pabaigos. Artėja savaitgalis, bus bangų ir saulės. Apskritai viskas nuo orų priklauso. Pavyzdžiui, užpernai, tik prasidėjo vaikų atostogos, tai per pirmą savaitę teko išgelbėti septynis nepilnamečius“, – pasakojo A. Siakki.
Anot pašnekovo, gelbėtojai dėmesį kreipia ypač į paauglius, nes asmenys iki 14 metų vieni negali būti paplūdimyje.
„Šią vasarą teko ne vieną kartą skambinti tėveliams ir pranešti, kad jų vaikai vieni ir eina maudytis. Antrą kartą, kada tie patys vaikai įkliuvo, teko kviesti policijos pareigūnus“, – dalijosi gelbėtojų vadas.
Į nieką nekreipia dėmesio
Taip pat pastebima tendencija, kad jeigu 14–16 metų paaugliai į paplūdimį ateina po vieną arba su tėvais, tada elgiasi normaliai, tačiau atėję grupelėmis pamiršta bet kokį saugumą.
„Kiekvienais metais iki šios vasaros tokius paauglius tekdavo gelbėti. Jie į nieką nekreipia dėmesio. Grupėje būna vienas paauglys, kuris nemoka plaukti, bet yra bandos jausmas, tad visi eina toliau nuo kranto ir jis eina iš paskos, pamiršdamas, kad nemoka plaukti ar kad reikia atsargiau elgtis prie vandens. Jie pamato jūrą ir apie viską pamiršta“, – pastebėjo A. Siakki.
Būta situacijų, kai vaikai pasimeta, dažnai tai nutinka tada, kai paplūdimyje daug žmonių. Penkerių metų vaikas – dar nedidelis, bet, ieškodamas savo tėvų, gali nueiti palei krantą ir du kilometrus.
Tada dėl vaikų paieškos į gelbėtojus kreipiasi tėvai ir nurodo, ką vaikas vilkėjo, taip pat jo išvaizdos bruožus. Gelbėtojai praneša visiems postams ir imasi paieškos. Informacija skelbiama ir per garsiakalbius.
Gelbėtojai net pataria vaikus paplūdimiuose rengti ryškesnių spalvų drabužiais, nes taip lengviau juos pastebėti.
Dingsta ir tėvai
Paplūdimiuose ieškoti tenka ne tik vaikų, bet ir jų tėvų.
„Būna tokių atvejų, kai reikia ieškoti tėvelių. Tėvai būna užmigę, net nepastebėję, kad dingo jų vaikas. Pareigūnų pagalbos neprireikia, gelbėtojai susitvarko, ieško ir randa. Taip pat prašo per garsiakalbius ir poilsiautojų pagalbos, nes tada žymiai greičiau ir lengviau rasti. Vaikai yra vaikai. Viskas priklauso nuo auklėjimo. Bet jeigu tėvai nori pailsėti prie jūros, turi ateiti be vaikų, o jeigu su vaikais atėjo – turi prižiūrėti vaiką. Jeigu vaikas eina maudytis, vienas tėvų turi būti šalia“, – akcentavo A. Siakki.
Šią savaitę buvo įvykis, kai dingo nepilnametė.
„Mama susipyko su 14 metų dukra. Dukra pabėgo. Jos abi ėjo mišku. Buvo ne vietinės. Ieškojome ir radome Centriniame paplūdimyje, nors buvo Pirmajame. Dukra užpyko ant mamos, išėjo ir ėjo tiesiai, nuėjo apie tris kilometrus“, – sakė A. Siakki ir pridūrė, kad po šio įvykio mama su dukra susitaikė.
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