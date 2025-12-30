Gerėjo Žalgirio seniūnijos infrastruktūra: ateityje mažės potvynių tikimybė

„Vienas svarbesnių šių metų pasiekimų – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos ministerijai pateikta ir patvirtinta paraiška, pagal kurią Žalgirio seniūnijos sodininkų bendrijoje „Rasa“ esančių pylimų rekonstrukcijai skirta 1,5 mln. eurų, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė. – Paskutiniojo potvynio metu buvo užtvindyta didelė šios bendrijos teritorijos dalis, siekiant išvengti panašių situacijų, jau kitąmet Aplinkos ministerijos skirtomis ir Savivaldybės lėšomis planuojama rekonstruoti apie 1,6 kilometro pylimų.“
Šiemet Žalgirio seniūnijoje nemažai dėmesio skirta kelių bei gatvių priežiūrai: atnaujinta Raguviškių kaimo Raguvos gatvės ruožo, Budrių kaimo Bažnyčios gatvės ruožo, šio kaimo autobusų sustojimo aikštelės bei Bažnyčios ir Sodžiaus gatvių sankryžos asfalto danga. Atsižvelgus į Jokūbavo kaimo bendruomenės ir parapijos klebono prašymą, Jokūbave prie bažnyčios įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat šiais metais buvo sustiprintas Mišučių gatvės žvyruotos kelio dangos ruožas (iki įvažiavimo į sodų bendriją „Rubuliai“), įrengta papildomų nuovažų, pagilinti pakelių grioviai. Sutvarkytas ir sustiprintas link sodų bendrijos „Rasa“ vedančios Sodų gatvės šlaitas, kurį anksčiau paplaudavo lietaus vanduo, įrengti drenažiniai šuliniai ir pralaidos.
„Be kelių ir gatvių infrastruktūros gerinimo, Žalgirio seniūnijoje šiemet taip pat rūpintasi viešųjų erdvių, pastatų tvarkymu. Budrių rinkiminės apylinkės įėjimas pritaikytas asmenims su negalia, prie pastato pažymėta neįgaliųjų transporto stovėjimo vieta. Taip pat suremontuota Žalgirio seniūnijos garažo-remonto dirbtuvių Baubliuose stogo danga, atliktas Kretingos rajono kultūros centro Jokūbavo skyriaus įėjimo laiptų ir stogelio remontas, atnaujintos Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salės lubos.
Tvarkant viešąsias erdves, Mikoliškių kaimo kapinaitėse pakeista dalis tvoros, o vietoj senų, sukrypusių vartelių įrengti nauji stumdomi vartai.
Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, per 2025 metus Raguviškių kaime pašalinti keturi, o Jokūbavo kaime – du pavojingi medžiai.
Kretingos rajono savivaldybė ir toliau ketina nuosekliai investuoti į infrastruktūros gerinimą visame rajone.
