Gintaras Neniškis įsteigė naują politinį komitetą

Registrų centro duomenimis, politinis komitetas įregistruotas antradienį, rugpjūčio 25 dieną.
Rugpjūčio 17 d. Teisingumo ministerijai buvo pateiktas politinio komiteto „Klaipėdos banga“ steigiamojo suvažiavimo įgalioto asmens Anos Timoninos-Mickevičienės prašymas patvirtinti rugpjūčio 14 d. įsteigto politinio komiteto „Klaipėdos banga“ duomenų tikrumą, įstatų, programos ir kitų dokumentų atitiktį įstatymų nustatytiems reikalavimams.
Pagal dokumentus, politinio komiteto pirmininkas – G. Neniškis – buvęs Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius ir įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ vadovas, nuo šių metų balandžio vadovaujantis bendrovei „Kretingos autobusų parkas“.
Tikėtina, kad komiteto pirmininkas ir bus kandidatas į Klaipėdos merus.
Paprašytas pakomentuoti ši politinį žingsnį, G. Neniškis tai padaryti atsisakė:
Jei jūs dėl tos naujienos skambinate, tai jokių komentarų nebus.
„Jei jūs dėl tos naujienos skambinate, tai jokių komentarų nebus. Dabar dirbu kitą darbą“.
Registrų centro duomenimis, politinio komiteto steigėjų skaičius – 174, Klaipėdos miesto savivaldybei minimalus įstatymo reikalaujamas skaičius yra 169.
Tarp pagrindinių komiteto tikslų ir uždavinių nurodoma, kad komitetas sieks „įgyvendinti piliečių politinę valią, dalyvaujant tik Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose“.
Šio komiteto tarybos nariai yra Lietuvos jūrų muziejaus vadovė Olga Žalienė, buvęs Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas, Klaipėdos universiteto lektorė ir verslininkė Henrika Ruginė, verslininkai Gintaras Navickas ir Julius Šereiva.
Į Klaipėdos mero rinkimus Liberalų sąjūdis delegavo Arturą Trušą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Romą Karmaziną, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Rasą Bekėžienę, politinė partija „Nacionalinis susivienijimas“ – Dovilą Petkų, Tautos ir teisingumo sąjunga – Naglį Puteikį.
Dabartinis miesto meras Arvydas Vaitkus dar neinformavo, ar kandidatuos į šį postą antrą kadenciją.
Merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų pavasarį.
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