Globėja Audronė Būtienė: kvietimas suteikti vaikams namus buvo lyg ženklas

Pasiūlė suaugę vaikai
A. Būtienė iki šiol prisimena tą lemtingą 2018-ųjų Kalėdų vakarą. Tuomet prie šventinio stalo buvo susirinkusi visa šeima – iš Norvegijos sugrįžęs vyras ir penki vaikai. Keturi iš jų jau kūrė savo gyvenimą savarankiškai, namuose buvo likęs tik jauniausias, keturiolikmetis sūnus.
„Sėdėjome jaukiai Kalėdų vakaro metu ir vaikai sako: namai ištuštėję, trūksta šurmulio, gal judviem vertėtų pagalvoti apie globą. Vėliau tą vakarą pamatėme filmuotą kvietimą tapti globėjais. Tai buvo lyg ženklas“, – šypsosi globėja.
Vienus metus Audronė su vyru jaukinosi mintį apie globą. Vyras baigė visus darbus Norvegijoje ir grįžo gyventi į Lietuvą. Po metų jie kartu nuėjo į Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro globos centrą. Išklausę globėjų ir įtėvių programos (GIMK) mokymus tapo budinčiais globotojais.
2020 m. į Audronės šeimą atkeliavo pirmasis tėvų globos netekęs vaikas – septyniolikmetis paauglys. „Buvo nelengva, nežinojome, kas bus. Tačiau mano sūnus su atkeliavusiu vaikinu labai greitai rado bendrą kalbą. Prisimenu, kad tą dieną atvažiavęs jaunuolis nė neturėjo kuo apsirengti, tad su vyru išvažiavome jam pirkti drabužių. Grįžę suradome apsikeitusiais telefono numeriais, sūnus Rokas surado globotiniui sportinę aprangą. Taip ir pradėjome gyventi“, – prisimena Audronė.
Po kurio laiko budinčių globotojų šeimoje apsigyveno ką tik gimusi ankstukė. Vos tik paleista iš ligoninės, globėjų šeimoje ji praleido šešias savaites.
Namų aplinka ramina
Jau daugiau nei ketverius metus Audronė su vyru yra nuolatiniai globėjai – šiuo metu jų šeimoje gyvena šešiolikmetis paauglys, trejų metų berniukas ir dvi penkerių ir šešerių metų sesutės.
Paauglys pas globėjus gyvena jau ketveri metai. „Šaunus vaikinas, mokosi gimnazijoje, nuo pirmų metų yra šaulys, važiuoja į visas stovyklas. Žada po vidurinės mokyklos savanoriškai eiti į kariuomenę. Yra sportiškas, žaidžia krepšinį, dalyvauja rankos lenkimo varžybose. Žinoma, yra ir paauglystės iššūkių. Tačiau su savais vaikais išmokome: kai kyla didelis garas, reikia kur nors jį išleisti. Jeigu yra problema, ją išspręsti. Paaugliams viską reikia išbandyti, žinoti, bet tai įprasta, tik nereikia to labai sureikšminti“, – pasakoja globėja.
Dvi sesutės pas Audronę gyvena mažiau nei pusmetį, atvažiavo prieš Kalėdas. „Žinoma, buvo nelengva, kol pripratome vieni prie kitų, tačiau žaisdami, žiūrėdami filmukus, susidraugavome. Mergaitės labai gražiai sutaria su mažuoju, kuris gyvena pas mus jau pusantrų metų, o vyresnysis jiems lyg vyriausias brolis“, – pasakoja Audronė.
Pasak globėjos, akivaizdžiai pastebima, kaip anksčiau buvę neramūs vaikai vis labiau rimsta, smalsiai domisi pasauliu, viską nori žinoti, kartu tvarko gėlynus.
Du sekmadienius per mėnesį skiriame išvykoms, kai šilta, mėgstame keliauti po Lietuvą ar artimas apylinkes.
Zuja lyg bitės
Audronė pasakoja, kad gausioje šeimoje diena prasideda šeštą valandą ryto. Pasak globėjos, visi zuja kaip bitės. Pirmiausia mokyklai suruošiamos mergaitės, kurios palydimos iki namo pakelės, kur privažiuoja mokyklos autobusiukas. Paskui mažojo eilė, kurį taip pat nuveža darželio autobusas. Paskutinysis po pusryčių maršrutiniu autobusu į mokyklą iškeliauja paauglys.
„Išleidę visus vaikus, su vyru turime minutėlę laiko, aptariame dienos darbus. Aš užsiimu namų ruoša, o vyras iškeliauja į darbą, jis savarankiškai užsiima santechnikos darbais“, – pasakoja Audronė.
Ji prisipažįsta, kad laisvalaikio nedaug, tačiau stengiasi kurti savas šeimos tradicijas. „Du sekmadienius per mėnesį skiriame išvykoms, kai šilta, mėgstame keliauti po Lietuvą ar artimas apylinkes. Paskutinį kartą apžiūrinėjome Plungę, ėjome pasivaikščioti po Oginskių dvarą, aplink Platelių ežerą. Gana dažnai nuvažiuojame iki Palangos, Šventosios, Karklės. Tradiciškai atostogaujame Ventspilyje, Latvijoje, ten turime pažįstamus, pas kuriuos apsistojame. Vaikai labai laukia išvykų ir atostogų“, – pasakoja Audronė.
Globoti – labai gera
Globėja prisipažįsta, kad savo sprendimo pasiryžti globai nesigaili ir bando draugų šeimas įkalbinti pasekti jų keliu.
„Svarstantiems globoti atvirai pasakyčiau – nelaukti. Žmonės dažniausiai baiminasi, ar pavyks susikalbėti su vaiku. Tačiau nereikia bijoti, viskas gyja, vidiniai skausmai mažėja, patikėkite. Mes jaučiame, kaip vaikai prigyja prie namų, keičiasi. Atvažiuoja pas mus ir šeimos, kurios svarsto apie globą, klausinėja. Smagu, kai žmonės patiki, kad gali vaikams suteikti namus. Manau, reikia priimti, mylėti ir atverti namų duris. Globoti – labai gera“, – sako Skuodo rajone gyvenanti Audronė.
Skaičių kalba
Šiuo metu, remiantis 2026 m. gegužės mėnesio duomenimis, šeimos aplinkoje (pas budinčius ir nuolatinius globotojus, globėjus, šeimynose) auga 4 633, o globos institucijoje (šeiminiuose namuose) – 938 vaikai. Lietuvoje šiuo metu yra 255 budintys ir 57 nuolatiniai globotojai, 56 šeimynos ir 3 070 globėjų šeimų, kuriose auga tėvų globos netekę vaikai.
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