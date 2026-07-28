 Grafitis ant daugiabučio sienos papiktino klaipėdiečius

Grafitis ant daugiabučio sienos papiktino klaipėdiečius

2026-07-28 09:30
Klaudija Audickaitė

Dar vienas grafitis ant daugiabučio sienos papiktino klaipėdiečius. Pastaruoju metu mieste vis dažniau niokojamas svetimas turtas, o už vandalų paliktą netvarką neretai tenka atsakyti patiems gyventojams.

Vandalizmas: vieno Bandužių gatvės daugiabučio siena – išterliota grafičiu.

Pastebėta, kad Bandužių gatvės 16-ojo devynaukščio siena buvo išterliota grafičiu.

Vandalai juodos spalvos terlionę paliko prie pat daugiabučio durų.

„Atsirado toks šedevras iš po vakar vakaro – gal kas nors matė tuos menininkus?“ – kaimynų klausė klaipėdietis.

Kiti žmonės neslėpė nusivylimo. Anot jų, tokie atvejai mieste kartojasi vis dažniau – daugiabučių sienos būna apterliojamos, o vėliau už paliktų piešinių nuvalymą turi mokėti patys gyventojai.

„Apmaudu, kad jie terlioja svetimą turtą, o vėliau patys gyventojai turi rūpintis, kad aplinka būtų sutvarkyta“, – komentavo dar viena klaipėdietė.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 115 straipsnį, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.

Šiame straipsnyje:
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