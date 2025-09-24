Grybų sezonas baigtas?

Nelabai ir buvo
Klaipėdos rajone, Darbėnuose ar Plungės rajone grybautojai gausiai grybus rinko vasarą, rudeniop miškuose dygo tik voveraitės.
Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Šernų girininkijos girininkas Arūnas Samoška spėjo, kad grybavimo sezonas netrukus bus baigtas.
„Ką vadinsi grybais? Baravykų ir raudonikių nelabai ir buvo. Miškuose tik – voveraičių. Pusę vasaros kibirais visi rinko. Šiemet grybų bangos taip ir nebuvo. Neaišku, kokie čia per metai“, – pastebėjo A. Samoška.
Vyras tikino, kad Kairių poligone per pusę dienos rado vieną vienintelį baravyką.
„Jei bus šaltukas, jokių grybų jau nevalia rinkti – jie tampa nuodingi. Šiemet buvo tik kelios dienos, kai mūsų kraštuose buvo baravykų ir raudonikių. Grybai dygo simboliškai“, – pripažino A. Samoška.
Girininkas patikino, kad lietaus pajūrio kraštas gavo, bet miškuose kai kur drėgmės net ir trūko.
„Apysausis miškas. Skendo tik miestai, kur viskas betonuota“, – pastebėjo A. Samoška.
Prognozės neguodžia
Sinoptikai nuo trečiadienio prognozuoja atšalimą.
Temperatūra naktį 2–7, Kuršių nerijoje iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį – 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos, 0–5 laipsniai šalčio, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
„Gal dar bobų vasara bus? Kas čia žino. Bet šiais metais grybų nebuvo. Ir panašu, kad jau nebebus“, – kalbėjo A. Samoška.
Baravykus teks pamiršti
Gamtos tyrimų centro Mikologijos laboratorijos vadovė Jurga Motiejūnaitė tikino, kad gal tik pajūrio krašto grybautojai skundžiasi, o štai dzūkai kaip rinko grybus, taip renka ir toliau.
Paklausta, ar pajūrio grybautojams sezonas jau baigtas, J. Motiejūnaitė neturėjo gerų žinių.
„Iš esmės tai taip, baigtas“, – tikino moteris.
Vasarą intensyvus grybavimas visai nedaro įtakos grybų dygimui rudeniop.
Šiemet grybų bangos taip ir nebuvo. Neaišku, kokie čia per metai.
„Dzūkija grybauja iki šiol. Viskas priklauso nuo sąlygų. Gal pajūryje lietaus netolygiai buvo. Gausus lietus nėra gerai. Grybai mėgsta tolygų lietų ir ne per stiprų. Bet po to grybams gali būti gerai. Net ir po stipresnio lietaus“, – paaiškino specialistė.
Aukštos temperatūros grybams nereikia, tačiau bent minimalių sąlygų jie vis tiek reikalauja.
„Temperatūros priklauso nuo grybų rūšies. Skirtingos jos. Jei bus stiprus minusas, apie baravykus teks pamiršti. Bet tokie grybai kaip žaliuokės, auga ir vėsiu oru. Ne tik vėsa, bet ir sausra yra blogai grybams“, – patikino J. Motiejūnaitė.
Paklausta, kodėl šiemet miškuose karaliavo voveraitės, J. Motiejūnaitė atsakė, kad būtent joms sąlygos buvo geriausios.
Naujausi komentarai