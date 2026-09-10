 Gyventojus nustebino žolės spalva

Gyventojus nustebino žolės spalva

2026-09-10 11:52
Indrė Kiseliovaitė

Rumpiškės gyvenamajame kvartale gyventojo dėmesį patraukė pakitusi žolės spalva. Kai kuriose pėsčiųjų alėjos vietose matyti parudavę plotai, ryškiai išsiskiriantys iš aplink esančios vejos. Neįprastą vaizdą pastebėjęs klaipėdietis svarstė, dėl kokių priežasčių taip galėjo nutikti.

Sprendimas: kad žolė neaugtų ant takų, buvo užpurkštas specialus tirpalas.
Sprendimas: kad žolė neaugtų ant takų, buvo užpurkštas specialus tirpalas. / Skaitytojo nuotr.

Klaipėdietis Sigitas, vaikštinėdamas minėtame kvartale, pastebėjo, kad prie pėsčiųjų tako žolė atrodo neįprastai ir yra įgavusi keistą, rusvą atspalvį.

„Atrodo, kad kažkas užpurškė neaiškią medžiagą ant žolės. Gal panaudota kokia nors chemija, jeigu taip, ar ji saugi? Juk taku vaikšto žmonės“, – svarstė klaipėdietis.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė paaiškino, kas padarė įtakos žolės spalvai.

„Rumpiškės gyvenamojo kvartalo pėsčiųjų alėjos takų pakraščiai buvo apžėlę žole, todėl, siekiant užkirsti kelią jos plitimui ant takų, buvo panaudotas druskos tirpalas. Tirpalas per augalų šaknis pateko ir į greta esančius žolės plotus, todėl dalis žolės parudavo. Šis poveikis yra laikinas – žolė palaipsniui atsigaus, o pažeisti plotai bus stebimi“, – nurodė I. Kubilienė.

Šiame straipsnyje:
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ruda žolė
spalva
gamta
Rumpiškės gatvės kvartalas
pėsčiųjų alėja

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