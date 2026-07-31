Gyventojus piktina aplamdytos siuntos

Moteris nusivylė
Klaipėdietė pasidalijo nemalonia patirtimi – jos gauta siunta buvo akivaizdžiai apgadinta.
Dėžė buvo įspausta, kampai įplyšę, o bendras vaizdas leido manyti, kad transportavimo metu ji galėjo būti ne kartą mėtyta ar prispausta kitais kroviniais.
Negana to, ant dėžės buvo matyti įvairių dėmių ir aptaškymų.
Moteris pasakojo, esą tai – ne pirmas kartas, kai pristatyta siunta ją pasiekė tokios būklės.
„Gaila, kad sumokėjus už siuntimą pakuotė atkeliauja sulankstyta. Atrodo, jei ant dėžės nėra trapios siuntos etiketės, ją galima mėtyti ir dėti bet kaip. Toks siuntų pristatymas ir kurjerių darbas nuvilia“, – skundėsi klaipėdietė Gabija.
Priežastis – supakavimas?
Bendrovės „DPD Lietuva“ marketingo projektų vadovė Gabrielė Ūbaitė teigė, kad siuntų apgadinimo atvejai sudaro tik labai nedidelę visų bendrovės pervežamų siuntų dalį.
„Įvairaus pobūdžio pretenzijos sudarė mažiau nei 0,1 proc. Iš jų pagrįstos pretenzijos dėl siuntų apgadinimų sudarė 0,01 proc. visų pervežtų siuntų“, – pabrėžė G. Ūbaitė.
Anot pašnekovės, viena dažniausių siuntų apgadinimo priežasčių – netinkamas arba nepakankamas pakavimas.
„Vien įdėti prekę į dėžę nepakanka – svarbu užtikrinti, kad ji būtų stabiliai įtvirtinta ir nejudėtų transportavimo metu. Dažniausiai rizika atsiranda tada, kai pakuotės viduje paliekama per daug laisvos vietos arba nenaudojamos papildomos apsauginės medžiagos. Tokiu atveju transportavimo metu pati dėžė gali deformuotis ar susilamdyti“, – teigė „DPD Lietuva“ atstovė.
Vien įdėti prekę į dėžę nepakanka – svarbu užtikrinti, kad ji būtų stabiliai įtvirtinta ir nejudėtų transportavimo metu.
Pataria nedelsti
Pasak marketingo projektų vadovės, „DPD Lietuva“ nuolat primena klientams apie tinkamą siuntų pakavimą ir pataria gavus pažeistą siuntą pirmiausia įvertinti, ar apgadinta tik pakuotė, ar ir jos turinys.
„Jei siunta pristatoma kurjerio ir pakuotės pažeidimas pastebimas iš karto, apie tai reikėtų informuoti kurjerį. Jei siunta atsiimama iš paštomato ir pažeidimas pastebimas vėliau, gavėjas turėtų kreiptis į siuntėją ir pateikti jam pagrįstus įrodymus“, – teigė G. Ūbaitė.
Anot marketingo projektų vadovės, jei siunta buvo tinkamai supakuota, tačiau buvo apgadinta dėl „DPD Lietuva“ procesų, bendrovė atlygina tiesioginius nuostolius iki 520 eurų.
„Svarbu neatidėlioti ir užfiksuoti situaciją – išsaugoti pakuotę, nufotografuoti jos būklę ir siuntos turinį. Tai padeda objektyviai įvertinti aplinkybes ir greičiau išspręsti konkretų atvejį“, – pridūrė G. Ūbaitė.
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