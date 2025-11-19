Į Kretingos Rotušės aikštę atkeliavo Kalėdų eglė

„Dovanoti Kretingai pagrindinę Kalėdų eglę gyventojus kviečiame jau ketvirtus metus iš eilės. Šiemet iš viso pasiūlyta dešimt eglių, iš kurių atrinkta J. Basanavičiaus gatvėje 27-erius metus augusi žaliaskarė. Pernai Kretingai dovanota eglė taip pat anksčiau augo J. Basanavičiaus gatvėje, tik kitame kieme“, - sakė Kretingos savivaldybės vicemerė Vaida Jakumienė.
Į Rotušės aikštę atkeliavusi žaliaskarė bus papuošta iš 20 tūkst. lempučių sudaryta girlianda, LED blykstėmis ir 200 aukso bei sidabro spalvos rutulio formos žaislų. Taip pat šiemet pagrindinę Kretingos eglę gaubs ir žaižaruojančių girliandų skraistė.
Pagrindinė Kretingos eglė bus įžiebta ateinantį šeštadienį. Tądien kretingiškių ir miesto svečių lauks šilta, šeimoms ir vaikams skirta Kalėdų šviesos pasaka, susitikimas su Kalėdų Seneliu, muzikiniai pasirodymai su Igle ir Tadu, kalėdinė mugė, paramos senoliams akcija „Maltiečių sriuba“, kalėdinis traukinukas, ypatinga instaliacija „Šviesų magija“ bei kt.
