 Į Palangą kviečia leistis dviračiais

Į Palangą kviečia leistis dviračiais

2026-08-13 11:17
Klaudija Audickaitė

Klaipėdiečiai kviečiami leistis į bendrą dviračių turą iš Klaipėdos į Palangą. Kaip ir dera vasariškai išvykai, svarbiausias išvykos atributas – gera nuotaika.

Laisvalaikis: į bendruomenės dviračių turą kviečiami visi norintys.
Laisvalaikis: į bendruomenės dviračių turą kviečiami visi norintys. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Apie planuojamą turą viešai pasidalijo Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius. Jis kviečia prie žygio jungtis ne tik pavienius dviratininkus, bet ir šeimas.

Tikimasi, kad bendras pasivažinėjimas taps smagia proga aktyviai praleisti vasaros dieną ir pabendrauti.

„Laukia pasivažinėjimas pajūriu, gera kompanija ir gamta“, – gyventojus kvietė seniūnaitis.

Žygio dalyviai startuos šį šeštadienį, 11 valandą. Pradžia numatyta Šilutės pl. 51 – iš čia dviratininkai pajudės Palangos kryptimi.

Planuojama važiuoti pajūriu, mėgautis gamta, o kelionės metu numatyti bendri sustojimai atsikvėpti bei pasimėgauti vasara.

Vienas numatomų sustojimų – Nemirseta.

Pažymėtina, kad į šį turą kviečiami ne tik patyrę dviratininkai, bet ir tie, kurie nori smagiai praleisti dieną gryname ore.

Žygio dalyvių prašoma pasiimti vandens ir užkandžių bendram piknikui.

Šiame straipsnyje:
dviračių turas
Klaipėda–Palanga
žygis
dviratininkai

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