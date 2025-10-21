Į patikimą uostamiesčio infrastruktūrą investuojama 11,1 mln. eurų

„Pradedame įgyvendinti svarbius, didžiulio masto infrastruktūros projektus, kuriuos galima suskirstyti į kelias sritis. Viena sritis – paslaugų gyventojams užtikrinimas: tiesiami ir atnaujinami vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklai, taip pat sprendžiamos smarkių liūčių keliamos problemos, modernizuojant lietaus nuotekų sistemą. Kita svarbi kryptis – siekis išspręsti teritorijos problemas, atveriant kelią investicijoms, vadinamajame auksiniame trikampyje. Ši 110 hektarų teritorija ilgą laiką nebuvo plėtojama vien dėl to, kad čia nebuvo lietaus nuotekų sistemos. Preliminariomis žiniomis, šioje teritorijoje planuojamos šimtamilijoninės investicijos“, – sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Auksinis trikampis – startuoja strateginiai darbai
Auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio, pradėti pirmieji darbai – jau startavo paviršinių nuotekų tinklų statyba. Projektas, kurio vertė siekia 5,7 mln. eurų, finansuojamas lygiomis dalimis iš bendrovės „Klaipėdos vanduo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšų.
Naujoji įspūdingo dydžio in-frastruktūra, kurios diametras vietomis sieks net 2,4 m, būtina tam, kad pelkėta teritorija galėtų būti patikimai sausinama. Šis projektas laikomas itin svarbiu dėl to, nes sudarys sąlygas tolesniems infrastruktūros plėtros darbams, kurie atvers galimybes investicijoms bei ilgainiui teritorijos augimui.
Šiaurinėje miesto dalyje atnaujinama 7,2 km vandentiekio tinklų
Didelės apimties rekonstrukcija vyksta šiaurinėje miesto dalyje – Liepojos, J. Janonio, Švyturio, Stadiono, Parko ir Herkaus Manto gatvėse. Čia bus atnaujinta net 7 180 metrų vandentiekio tinklų, kurie šiuo metu yra seni ir blogos būklės. Darbus planuojama baigti iki 2027 m. spalio, o bendros investicijos sieks apie 4,89 mln. eurų.
Didesnio diametro vamzdžiai pagerins vandens tiekimą šiaurinei miesto daliai ir sumažins avarijų tinkluose tikimybę. Gyventojams tai reiškia rečiau pasitaikančius vandens kokybės pokyčius ir geresnį vandens slėgį tose vietose, kur jo šiuo metu trūksta.
Liepojos ir Kretingos gatvėse – moderni 1,8 km ilgio infrastruktūra
Liepojos ir Kretingos gatvėse vykdomi intensyvūs darbai, kurių metu bus rekonstruota ir naujai nutiesta iš viso 1,8 km modernių inžinerinių tinklų: 561 m vandentiekio, 565 m paviršinių nuotekų bei 739 m buitinių nuotekų tinklų. Šiuos darbus planuojama baigti iki 2027 m. balandžio pabaigos, o investicijos siekia apie 0,47 mln. eurų.
Tokie sprendimai užtikrins ne tik patikimą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, bet ir efektyvesnį lietaus vandens surinkimą. In-frastruktūra pritaikyta ateities miesto poreikiams – tai reiškia tvarų rajonų vystymąsi, saugesnę aplinką gyventojams bei patikimą pagrindą verslo plėtrai.
Investicijos į gyventojų komfortą
„Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas atkreipė dėmesį į atliekamų darbų prasmę uostamiesčio gyventojams. Nors dažniausiai matomas tik galutinis rezultatas, kaip bėgantis vanduo ar sausa gatvė po liūties, tačiau už to slypi daugybė darbų, atliekamų dabar tam, kad infrastruktūra veiktų patikimai ateityje.
„Įgyvendinami projektai nėra vien tik skaičiai ar techniniai sprendimai – svarbiausia tai, kaip jie atsispindi žmonių gyvenime. Investuodami į tinklų statybą ar rekonstrukciją, mes investuojame į kokybiškas paslaugas ir komfortą kiekvienam klaipėdiečiui“, – teigė B. Jonikas.
Naujausi komentarai