Įkurta laivo-muziejaus M52 „Sūduvis“ bičiulių draugija

„Siekiame puoselėti laivo-muziejaus M52 „Sūduvis“ kultūrinę, istorinę ir edukacinę vertę, skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos jūrine istorija ir laivybos tradicijomis, subrandinome draugijos idėją, kuri šiandien tapo realybe“, – sako Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė.
Prie draugijos prisijungti pakviestos jūrinės įstaigos, organizacijos ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Į nedidelę laivo kajutkompaniją susirinko keturiolika įvairių organizacijų atstovų bei buvę laivo įgulos nariai, tarp jų – net trys karo laivo vadai: kmdr. ltn. Mindaugas Kloviškis, kmdr. ltn. Karolis Lileikis ir kmdr. Andrius Širvys. Dalyvavo ir istorikai prof. dr. Vygantas Vareikis, dr. Vytautas Jokubauskas, Jūrų kapitonų asociacijos, Lietuvos jūrininkų sąjungos, Klaipėdos jūrų kadetų gimnazijos, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro bei Lietuvos jūreivystės akademija atstovai.
Dalyviai džiaugėsi muziejaus pasiūlyta galimybe bendrai veikti ne tik laivo išsaugojimo labui, bet ir galimybe skleisti patriotinio ugdymo idėjas. Sutarta, kad draugijos tikslas – burti jūrines įstaigas, organizacijas ir asmenis bendrai veiklai, kuri skatintų visuomenę geriau pažinti Lietuvą kaip jūrinę valstybę, prisidėtų prie edukacinių veiklų, ugdančių patriotiškumą, o laivas-muziejus M52 „Sūduvis“ taptų platforma pilietinės visuomenės ugdymui.
Draugijos nariai iš karto pasiūlė konkrečių veiklų: studentų praktika laive (priežiūros darbai ir kita veikla), Valstybinės vėliavos iškėlimo ceremonijos su rikiuote, įtraukiant moksleivius valstybinių švenčių metu, paskaitos, renginiai, bendruomeninės veiklos.
Taip pat nutarta pakviesti bendradarbiauti Vilkaviškio savivaldybę, nes Vilkaviškis yra oficialus M52 „Sūduvis“ krikšto miestas.
„Draugija yra atvira – joje laukiami visi, neabejingi Lietuvos jūrinių tradicijų puoselėjimui ir patriotizmo ugdymui“, – pabrėžė O. Žalienė.
