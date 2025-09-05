Jaunuoliai viešoje vietoje užsipuolė moterį: čia jau virš visko

Klaipėdietė Jurgita viešai pasidalijo nerimą keliančia patirtimi – jaunuoliai moterį išvadino vulgariais žodžiais ir keikėsi.
„Auklėkite vaikus. Kai parduotuvėse vaikai suaugusią moterį išvadina vulgariais žodžiais – čia jau virš visko. Ir dar girdint mano penkiametei dukrai“, – piktinosi moteris.
Incidentas įvyko „Vyturio“ prekybos centre, ten ją be jokios priežasties užsipuolė grupelė jaunuolių.
Viešumą klaipėdietė pasirinko ne atsitiktinai ir viliasi, kad paviešinta istorija privers tėvus labiau susimąstyti apie savo vaikų elgesį.
„Gal pasikalbės su vaikais. Viešumas labai gerai – gal pamatys ir mokytojai, o jie tikrai praneš tėvams“, – svarstė klaipėdietė.
Moteris pripažino, kad labiausiai skaudino ne bjaurūs žodžiai, o dukros reakcija.
„Dukra paklausė: mamytė, ką jie sakė? Ačiū Dievui, ji negirdėjo visko, bet vis klausė. Pasakiau, kad labai negražiai kalbėjo ir kad tokių žodžių niekada nereikia kartoti, nes jie – labai negražūs“, – pasakojo moteris.
Diskusijoje socialiniuose tinkluose pasipylė ir kitų klaipėdiečių reakcijos. Jie tvirtino, kad tokia paauglių nepagarba – šokiruojanti.
„Anksčiau vaikai gerbdavo suaugusiuosius. O dabar prisižiūri visokių pašlemėkų internete ir mėgdžioja“, – komentavo klaipėdietė Olivija G.
