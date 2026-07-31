Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybai – 30 metų

JPST yra Karinių jūrų pajėgų dalinys, kurio pagrindinės funkcijos – Lietuvos Respublikos jūros rajono (teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir Kuršių marių) stebėjimas ir kontrolė, objektų jūros rajone atpažinimas, radijo, telefoninio ir kompiuterinio ryšio tarp Karinių jūrų pajėgų štabo, aukštesniosios vadavietės, NATO sąjungininkų ir KJP dalinių užtikrinimas.
Ceremonijos metu susirinkusius karius, svečius ir partnerius sveikino laikinai JPST vado funkcijas vykdantis štabo viršininkas kmdr. ltn. Aleksandr Černov. Sveikinimo kalboje jis pabrėžė JPST svarbą Lietuvos nacionaliniam saugumui, akcentavo profesionalių karių indėlį kuriant ir stiprinant tarnybą bei dėkojo buvusiems vadams ir visam personalui už jų atsidavimą. Karininkas taip pat išskyrė pagrindines ateities kryptis – stebėjimo pajėgumų plėtrą, inovatyvių technologijų diegimą, kovos su bepiločiais orlaiviais pajėgumų stiprinimą ir glaudesnį bendradarbiavimą su NATO sąjungininkais. Sveikinimą kmdr. ltn. A. Černov baigė linkėdamas tarnybai ir toliau išlaikyti profesionalumą, vienybę bei ryžtą vykdant savo misiją – stebėti jūrą ir saugoti Lietuvą.
Renginio metu šventinę nuotaiką kūrė Karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas maestro Egidijaus Mikniaus. Po ceremonijos Klaipėdos piliavietėje JPST jubiliejaus proga paskaitą skaitė Seimo narys, karo istorikas Valdas Rakutis.
Vykdydama savo pagrindines funkcijas, JPST užtikrina nuolatinę (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę) teritorinės jūros, išskirtinės ekonominės zonos ir Kuršių marių kontrolę – stebi ir atpažįsta laivus, kitus antvandeninius objektus bei žemai skraidančius orlaivius moderniomis radiolokacinėmis, optinėmis, elektroninėmis ir radijo ryšio priemonėmis, išdėstytomis Lietuvos Respublikai priklausančiose Baltijos jūros ir Kuršių marių pakrantėse. Tai daroma siekiant užtikrinti vieningo nacionalinio atpažinto jūros paveikslo sukūrimą, kuris leistų atsakingoms institucijoms ir pareigūnams priimti reikiamus sprendimus bei kuo greičiau ir tinkamiau reaguoti į besikeičiančią situaciją.
JPST ištakos siekia 1993 m. sausio 1 d., kai buvo įkurta Jūros stebėjimo kuopa. Tais pačiais metais pradėta kurti Lietuvos jūros stebėjimo sistema – veiklą pradėjo Palangos, Klaipėdos ir Nidos jūros stebėjimo postai. Nuo 1993 m. rugpjūčio 31 d. vykdomas nuolatinis Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir pakrančių stebėjimas.
1996 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo patvirtintos Valstybės sienos jūroje ir teritorinės jūros apsaugos sistemos funkcionavimo taisyklės. Šios taisyklės
reglamentavo ne tik Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos, bet ir kitų valstybės sienos apsaugos subjektų uždavinius, funkcijas bei teises. Ši data laikoma oficialia JPST įkūrimo diena.
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