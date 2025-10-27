 „Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“: pokalbis ir giesmės

„Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“: pokalbis ir giesmės

2025-10-27 09:16
Pranešimas spaudai

Vėlinių aštuondienis kasmet kviečia stabtelėti, nurimti ir apmąstyti amžinąsias temas – Gyvenimą ir Mirtį. Pastebime, kad kuo mažiau šiuolaikinėje visuomenėje saugoma ir gerbiama Gyvybė, tuo menksta ir pagarba mirčiai. Ką reiškia ori, pagarbi mirtis? Koks vaidmuo šioje kelionėje tenka mirštančiojo artimiesiems, dvasininkams, medikams? Ką šiuo klausimu gali pasiūlyti turtinga lietuvių tradicija?

„Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“: pokalbis ir giesmės
„Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“: pokalbis ir giesmės / Kaipėdos etnkultūros centro nuotr.

Lapkričio 6 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) šiuos klausimus nagrinėsime renginyje „Kai skamba varpai. Apie orią mirtį“.

Renginio svečiai:

  • kun. Reinholdas Moras (Liuteronų Evangelikų Bažnyčia),
  • gydytoja Stanislava Šatkienė,
  • Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos liaudiškojo giedojimo ansamblis (vad. Vidmantas Budreckis).

Renginio vedėjas – kun. prof. dr. Saulius Stumbra.

Vakaro metu renginio svečiai bandys ieškoti atsakymų į sunkius klausimus, o prasmingą pokalbį nuskaidrins turiningos ir susimąstyti kviečiančios gedulingos (šermeninės) liaudiškos giesmės.

RENGINYS NEMOKAMAS 

Daugiau informacijos: www.etnocentras.lt.

Šiame straipsnyje:
Vėlinės
gyvenimas
mirtis
renginys
giesmės
kunigai
Klaipėdos etnokultūros centras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų