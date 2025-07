Kaimynų ramybę naktį drumsčia „demonai“

„Debreceno g. 37, antra laiptinė nuo alėjos. Reguliariai, kažkur kas mėnesį, naktį laiptinėje kažkas pradeda daužytis, baladotis. Taip buvo ir antradienio naktį, 2 val. Be proto garsiai, kad iš lovos pašokame visi. Kas čia darosi, gal kas žino?“ – apie nakties įvykius klausė klaipėdietė.

Susisiekus su moterimi, ji nurodė, kad pareigūnams neskambino.

„Ne, nekviečiau. Per miegus pašoki, leki pro akutę žiūrėti ir tikrinti, ar durys užrakintos. Aš aukštai gyvenu ir matau, kad apačioje šviesa dega. Ir jausmas, lyg kas laužiasi, duris daužo. Tai reguliariai kartojasi. Po to pamaniau, o gal liftas užstringa? Jausmas kraupus. Įsivaizduokite, spengianti tyla ir staigiai pradeda daužytis kažkas“, – pasakojo Debreceno g. 37 name gyvenanti moteris.

Kadangi apie įvykį klaipėdietė paskelbė viešai, vylėsi, kad galbūt atsiras kaimynų, žinančių, kas iš tikrųjų naktimis vyksta laiptinėje.

Viena moterų prasitarė, kad jai nuolat tenka apie 22.30 val. varyti benamius iš šios laiptinės. Kiti pasakojo apie neadekvačią moterį.

„Gyvenu šioje laiptinėje ir nuolat kažkokia moteris per langą rėkauja „banditai jūs“ ir tranko radiatorius. Vieną kartą jau buvau paprašiusi patylėti, bet niekas taip ir nepasikeitė“, – teigė klaipėdietė.

Atsirado ir norinčiųjų pajuokauti.

„Veikiausiai, kai tik gauna pašalpas, prasideda linksmybės“, – šmaikštavo klaipėdietis.

„Jeigu tarp antros ir trečios valandos nakties, tai bus demonai. Garantuotai“, – jam pritarė kitas.

Tačiau geriausia esą būtų kreiptis 112. Atvykus pareigūnams vizitai veikiausiai liautųsi.