Kaimynus šiurpina šauksmai iš buto

Apie situaciją prabilo viena klaipėdietė. Pasak jos, viename Lūžų gatvės name gyvenanti vyresnio amžiaus moteris jau mažiausiai dvejus metus dažnai garsiai šaukia pro atvirą langą.
„Gal atkreips dėmesį atsakingos tarnybos. Močiutė tiesioginio to žodžio prasme klykia prasidariusi langą bei rėkdama kalba nerišliais sakiniais. Žmonėms baisu, išsigąsta ir į darželį einantys vaikai. Tiesa, močiutė dar ir mėto saldainius vaikams pro antro aukšto langą“, – teigė klaipėdietė.
Žmonėms kyla klausimas, kur reikėtų kreiptis tokiais atvejais.
Pagal Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos taisykles, viešosios rimties trikdymu laikomi šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas, muzikos leidimas ar kiti triukšmą keliantys veiksmai, jei jie trukdo aplinkinių poilsiui ar darbui.
Dėl kaimynų keliamo triukšmo žmonės gali kreiptis į policiją bendruoju pagalbos telefonu.
Jei triukšmas kartojasi nuolat, galima raštu informuoti ir Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių.
Už triukšmo prevencijos taisyklių pažeidimus Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas.
Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų, o pakartotinas nusižengimas – nuo 280 iki 600 eurų.
Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų, o pakartotinas nusižengimas – nuo 300 iki 600 eurų.
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