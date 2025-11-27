Kaip apsaugoti vandens skaitiklius nuo žiemos šalčių?

Žiemos laikotarpiu dėl dažnų temperatūrų svyravimų padaugėja avarinių situacijų. Todėl tiek daugiabučių, tiek individualių namų gyventojai raginami nelaukti stiprių šalčių ir iš anksto pasirūpinti vandens apskaitos mazgų apsauga.
Vandens apskaitos mazgų įrengimo vietose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C, todėl ypač svarbu apsaugoti vandens skaitiklius, kurie yra įrengti rūsiuose, garažuose ar kitose nešildomose patalpose, nes čia temperatūra gali greitai nukristi žemiau nulio.
Keletas pagrindinių priemonių, kaip tai padaryti:
• gerai užsandarinkite langus ir duris, kad šaltas oras nepatektų į patalpą;
• apvyniokite vamzdžius ir skaitiklius termoizoliacinėmis, šilumą sulaikančiomis medžiagomis;
• reguliariai tikrinkite skaitiklio būklę. Jei pastebėjote užšalimo požymių – ledo sankaupas, skaitiklio deformacijas, vandens lašėjimą pro skaitiklio korpusą ar sulėtėjusį vandens tekėjimą, nedelsdami kreipkitės į „Klaipėdos vandens“ specialistus.
Atsargumo priemonių turėtų imtis ir gyventojai, kurie dar tik stato namus ir jau yra įsirengę vamzdynus. Pasitaiko situacijų, kai neapšiltinti ar žiemai neparuošti vamzdžiai užšąla dar nepradėjus nuolat gyventi būste.
Atsakinga vamzdynų ir vandens skaitiklių priežiūra leidžia išvengti ne tik nepatogumų ir sutrikusio vandens tiekimo, bet ir papildomų išlaidų, kurios tenka namų gyventojams ar būstus administruojančioms bendrijoms.
