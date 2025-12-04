Kalėdinės girliandos – ir ant automobilio

Moteris nuotrauka pasidalijo feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“.
„Ėjo gruodžio 2-oji. Pilkame miesto rūke ji švietė ryškiau nei tos kaimyno pakabintos kalėdinės lemputės prieš miegamojo langus. Žibėjo taip, jog aplinkinių automobilių vairuotojai, apsisiautę savais rūpesčiais, negalėjo paslėpti tos vaikiškos šypsenos ir net niūriausią rytą pajuto tą naivų švenčių laukimą“, – sakė moteris ir padėkojo automobilio savininkui už geras emocijas.
Klaipėdietė pasakojo, kad spalvotomis kalėdinėmis girliandomis išpuoštą automobilį ji matė Liepų gatvėje, netoli Klaipėdos valstybinės kolegijos.
Tačiau svarstoma, ar tokios puošmenos ant automobilio leidžiamos ir atitinka Kelių eismo taisykles (KET), kadangi nepaisant jų grožio, jos gali blaškyti kitų keleivių dėmesį, todėl gali kilti ir avarinių situacijų.
Be to, lemputės gali atsikabinti nuo automobilio ir krisdamos ant kitos mašinos ar gatvės sukelti pavojų aplinkiniams ar jų turtui.
„Kaip mačiau iš grupės komentatorių, pagal KET taisykles tai galbūt nėra leidžiama, bet, aišku, pirminė mintis buvo, kad sugalvota superkūrybiškai, ir tokiu niūriu oru bei įtemptu visiems gyvenimo metu tikrai pakėlė nuotaiką. Kartais tiek tereikia, kad diena būtų geresnė“, – neabejojo Ieva.
KET 223 punkte nustatyta, kad eisme dalyvaujanti transporto priemonė turi atitikti nustatytus techninius reikalavimus, kurie taikomi atliekant privalomąją techninę apžiūrą.
Lietuvos policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad techninė apžiūra, nustačius tokį pažeidimą, nebūtų naikinama, bet bauda gali būti skiriama.
Anot R. Matonio, techniniuose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimuose nustatyta, kad transporto priemonėje draudžiama įrengti žibintus ir (ar) atšvaitus, kurie nėra reglamentuoti Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklėje Nr. 48.
Tokios girliandos naudojimas nėra reglamentuotas minėtame teisės akte, todėl negali būti naudojamas.
