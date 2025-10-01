 Karinių jūrų pajėgų karininkai laikė savarankiško laivo valdymo įskaitas

2025-10-01 12:13
Brigita Juodelytė

Karinių jūrų pajėgų karininkams rugsėjo 24 ir 30 dienos tapo itin svarbiu karjeros išbandymu – jie laikė savarankiško laivo valdymo įskaitas. Tai patikrinimas, kurį išlaikęs karininkas įgyja teisę pats vadovauti laivui. Be tokio specialaus pasirengimo nė vienas karo laivas negali išplaukti į jūrą.

Įskaitų metu karininkai turėjo pademonstruoti gebėjimą reaguoti į įvairiausias situacijas: vadovauti laivo gynybai nuo priešiškų pajėgų, užtikrinti kovą už laivo gyvybingumą, organizuoti artilerinius šūvius į taikinius jūroje bei koordinuoti žmogaus už borto paiešką ir gelbėjimą.

Pasak Karinių jūrų pajėgų atstovų, tokie patikrinimai parodo, ar karininkas yra pasiruošęs prisiimti atsakomybę už laivą ir visą jo įgulą. Tai reikalauja ne tik taktinių žinių, bet ir psichologinio atsparumo – sprendimus neretai tenka priimti itin greitai ir esant dideliam spaudimui.

„Šios įskaitos patikrina karininko gebėjimą savarankiškai valdyti laivą – spręsti problemas, koordinuoti įgulos veiksmus bei išlaikyti šaltą protą net ir sudėtingiausiomis sąlygomis,“ – skelbė Karinės jūrų pajėgos.

Savarankiško laivo valdymo įskaitos laikomos vienu kertinių žingsnių karininko karjeroje. Jas išlaikęs pareigūnas gali užimti laivo vado arba jo pavaduotojo pareigas. Tai reiškia, kad ateityje būtent jam patikima didžiausia atsakomybė – prižiūrėti, kad karo laivas būtų pasirengęs tiek kasdieniams plaukimams, tiek realioms karinėms užduotims.

