 Karklėje vasarą palydėjo ugnimi

Karklėje vasarą palydėjo ugnimi

2026-08-31 14:57
Klaudija Audickaitė

Paskutinį vasaros savaitgalį Karklėje netrūko žmonių – čia vyko tradicinė „Menkinės“ šventė, o vakarą pratęsė „Senovinė ugnies naktis – laužų sąšauka“. Į nemokamus renginius atvykę žmonės galėjo pasimėgauti muzika, vaišėmis ir vakare prie jūros stebėti liepsnojančius laužus.

Tradicija: vasaros palydėtuves vainikavo prie jūros uždegti simboliniai laužai.

Žmonės rinkosi į Pajūrio regioninio parko lankytojų centro kiemelį, kur ir vyko tradicinė „Menkinės“ šventė.

Jie čia vaišinosi žuviene, mėsos gaminiais, tradiciniais Mažosios Lietuvos vofeliais ir kafija, taip pat kanapių arbata. Šventėje buvo galima susipažinti ir su įvairiais regiono ūkiuose užaugintais produktais.

Vienu išskirtinių „Menkinės“ akcentų tapo „Garbingo gintaro žvejo“ apdovanojimai. Ši tradicija gyvuoja nuo 2020 m. ir yra skirta žmonėms, kurie puoselėja gintaro gaudymo, apdirbimo bei etnografines krašto tradicijas.

Išskirtinumas: lankytojai galėjo paragauti tradicinių Mažosios Lietuvos patiekalų, susipažinti su įvairiais šio krašto produktais.
Išskirtinumas: lankytojai galėjo paragauti tradicinių Mažosios Lietuvos patiekalų, susipažinti su įvairiais šio krašto produktais. / Dinaros Fritzsch nuotr.

„Garbingo gintaro žvejo“ medalis pagamintas pagal Karklėje rasto tikro XIX amžiaus pabaigos gintaro žvejo žetono pavyzdį.

Visi medaliu apdovanoti gintaro kultūros puoselėtojai įrašomi ir į simbolinį Garbingo gintaro žvejo registrą. Dabar šiame registre jau yra keturiolika gintaro kultūros puoselėtojų ir populiarintojų.

Vėliau vakaras persikėlė prie jūros – ten susirinkusieji klausėsi muzikos ir kartu palydėjo paskutines vasaros dienas.

Paplūdimyje prasidėjo „Senovinė ugnies naktis – laužų sąšauka“. Čia buvo uždegami dideli simboliniai laužai.

Ugnies nakties tradicija turi ir istorinę prasmę. Jos idėja atsirado 1992 m. Suomijoje, kai buvo prisiminta senoji Baltijos jūros pakrantės laužų sistema.

Koncertai: šventėje skambėjo skirtingų žanrų muzika.
Koncertai: šventėje skambėjo skirtingų žanrų muzika. / Dinaros Fritzsch nuotr.

Senovėje tokie laužai buvo naudojami kaip perspėjimo apie kylantį pavojų ženklai – viena pajūrio bendruomenė perduodavo žinią kitai.

Prie šios iniciatyvos ilgainiui prisijungė ir kitos Baltijos šalys, o Lietuvoje ji tapo viena iš vasaros palydėtuvių tradicijų.

Netrūko ir muzikinių pasirodymų – koncertus dovanojo atlikėja Algimantė Kubilinskaitė, atlikėja iš Ukrainos Jekaterina Bondarenko, Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblis „Kamana“.

Vakaro muzikinę programą vainikavo roko grupės „Arbata“ lyderio Andriaus Zalieskos-Zalos akustinis koncertas.

Šiame straipsnyje:
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