Karklėje vasarą palydėjo ugnimi

Žmonės rinkosi į Pajūrio regioninio parko lankytojų centro kiemelį, kur ir vyko tradicinė „Menkinės“ šventė.
Jie čia vaišinosi žuviene, mėsos gaminiais, tradiciniais Mažosios Lietuvos vofeliais ir kafija, taip pat kanapių arbata. Šventėje buvo galima susipažinti ir su įvairiais regiono ūkiuose užaugintais produktais.
Vienu išskirtinių „Menkinės“ akcentų tapo „Garbingo gintaro žvejo“ apdovanojimai. Ši tradicija gyvuoja nuo 2020 m. ir yra skirta žmonėms, kurie puoselėja gintaro gaudymo, apdirbimo bei etnografines krašto tradicijas.
„Garbingo gintaro žvejo“ medalis pagamintas pagal Karklėje rasto tikro XIX amžiaus pabaigos gintaro žvejo žetono pavyzdį.
Visi medaliu apdovanoti gintaro kultūros puoselėtojai įrašomi ir į simbolinį Garbingo gintaro žvejo registrą. Dabar šiame registre jau yra keturiolika gintaro kultūros puoselėtojų ir populiarintojų.
Vėliau vakaras persikėlė prie jūros – ten susirinkusieji klausėsi muzikos ir kartu palydėjo paskutines vasaros dienas.
Paplūdimyje prasidėjo „Senovinė ugnies naktis – laužų sąšauka“. Čia buvo uždegami dideli simboliniai laužai.
Ugnies nakties tradicija turi ir istorinę prasmę. Jos idėja atsirado 1992 m. Suomijoje, kai buvo prisiminta senoji Baltijos jūros pakrantės laužų sistema.
Senovėje tokie laužai buvo naudojami kaip perspėjimo apie kylantį pavojų ženklai – viena pajūrio bendruomenė perduodavo žinią kitai.
Prie šios iniciatyvos ilgainiui prisijungė ir kitos Baltijos šalys, o Lietuvoje ji tapo viena iš vasaros palydėtuvių tradicijų.
Netrūko ir muzikinių pasirodymų – koncertus dovanojo atlikėja Algimantė Kubilinskaitė, atlikėja iš Ukrainos Jekaterina Bondarenko, Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblis „Kamana“.
Vakaro muzikinę programą vainikavo roko grupės „Arbata“ lyderio Andriaus Zalieskos-Zalos akustinis koncertas.
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