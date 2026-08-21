Kas ėmė sekti mero namą?

Fotografavo sklypą
„Panašu, kad artėjant savivaldos rinkimams Palangoje prasideda naujas politinės kampanijos etapas. Vieni rašo programas, kiti dėlioja pažadus, treti bendrauja su rinkėjais. O kai kas, pasirodo, pasirinko detektyvinį žanrą“, – socialiniame tinkle rašė Š. Vaitkus.
Meras stebėjosi, kad vieną vakarą prie jo šeimos namo Palangoje, tuo metu, kai Palangos mero šeimos nebuvo namuose, privažiavo automobilis, juo atvykusios dvi moterys fotografavo Š. Vaitkaus namą ir jo aplinką.
„Kaimynė sustabdė automobilį ir pasiteiravo, kas vyksta, kodėl fotografuojama privati erdvė. Atvykėlės miglotai ėmė aiškinti, esą lyg namas parduodamas, o jos tiesiog nusprendusios pasidaryti daugiau nuotraukų. Kaimynei įspėjus, kad toks paaiškinimas akivaizdžiai neatitinka tikrovės, pastarosios užsidarė automobilio langus ir skubiai nurūko“, – tikino kurorto meras.
Dizainerio mama – pastabi
Vieną automobilyje sėdėjusių moterų mero kaimynė atpažino kaip V. Statkevičienę.
„Kaip suprantu, Juozui kartu su jo politiniu ideologu ir pritarėju iš „Nemuno aušros“ pradėjus rinkimų kampaniją, jo mama nusprendė neatsilikti. Pastabi. Atkakli. Nepaleidžianti įtartino objekto iš akių. Atvyksta į vietą, apžiūri aplinką, fiksuoja detales. Vykdo, taip sakant, politinę žvalgybą. Juokai juokais, tačiau šioje istorijoje yra ir rimtoji dalis“, – pastebėjo Š. Vaitkus.
Yra teisė jaustis saugiai savo namuose.
Meras pripažino, kad viešas žmogus ir politikas turi būti pasirengęs gerokai didesnei kritikai ir viešumui nei paprastas pilietis.
„Tai suprantu. Galima kritikuoti mano darbus, sprendimus, veiklą, politines pažiūras. Galima kelti klausimus dėl mano turto ar kitų viešojo intereso dalykų. Tai yra demokratijos dalis. Tačiau yra skirtumas tarp politiko viešumo ir jo privataus gyvenimo stebėjimo ar persekiojimo. Yra žmona. Yra nepilnamečiai vaikai. Yra šeimos privatumas. Yra privati gyvenamoji vieta. Yra teisė jaustis saugiai savo namuose“, – akcentavo Š. Vaitkus.
Ieško kosminio laivo?
Š. Vaitkus pastebėjo, kad yra ribos, kurios, jo nuomone, galioja net tada, kai kažkam labai norisi bet kokia kaina laimėti rinkimus.
„Todėl natūraliai kyla klausimas: kam rinkimų kampanijoje reikalingos privataus namo nuotraukos? Ką tiksliai tiria mūsų naujoji Mis Vanda Marpl? Langų skaičių? Tvoros aukštį? Automobilius kieme? O gal ieškoma dar vieno įrodymo J. Statkevičiaus viešai kartojamiems šmeižikiškiems teiginiams apie man neva priklausančius 15 namų, butų ir kosminį laivą?“ – klausė Š. Vaitkus.
Mis Marpl (Miss Marple) – tai legendinis detektyvų rašytojos Agathos Christie sukurtas personažas. Ji yra pagyvenusi moteriškė, senmergė, detektyvė mėgėja, kuri pasižymi ypatingu pastabumu, smalsumu.
Meras kreipėsi į V. Statkevičienę.
„Kitą kartą, jei reikės nuotraukų, paskambinkite. Atsiųsiu ir išorės, ir vidaus vaizdų. Tikrai nebūtina važiuoti vakare ir organizuoti slaptą fotomedžiagos rinkimo ekspediciją. Jeigu J. Statkevičius ar jo gerbėjas iš „Nemuno aušros“ nori būti Palangos merais – puiku. Tai yra jų politinė teisė“, – tikino Š. Vaitkus.
Tačiau Palangos meras paragino oponentus rinktis kitus politinės kovos būdus.
„Kova dėl mero posto turėtų vykti ne grindjuosčių lygyje, o viešoje politinėje erdvėje – su programa, idėjomis, argumentais ir darbais. Nes klausimas čia ne apie vien mano šeimos gyvenamąją vietą. Klausimas – apie politinę kultūrą ir metodus, kurie pasirenkami kovojant dėl Palangos – miesto, kuris išaugo, išgražėjo bei buvo sutvarkytas daugelio žmonių darbu, ir šiandien kai kam atrodo lyg itin patrauklus politinis laimikis“, – svarstė meras.
Politiniams oponentams Š. Vaitkus turėjo palinkėjimą.
„Jeigu ponia Vanda nuspręs tęsti detektyvinę veiklą, linkiu jai sėkmės. Tikiuosi, kad kitas tyrimo etapas nebus mano pašto dėžutės turinio apžiūra. Nes politika vis dėlto turėtų būti apie Palangos ateitį, o ne apie tai, kas vyksta už svetimo namo tvoros“, – pabrėžė Š. Vaitkus.
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