Kas užsiundė Juozą Statkevičių ant Palangos mero?

Įžvalgomis apie Š. Vaitkaus nuopelnus bei jį supančias opozicines jėgas su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
– Jūsų merą Palangoje terorizuoja ne tik dizaineris J. Statkevičius, bet ir jo mama. Kodėl konservatoriai negina savo mero?
– Š. Vaitkus yra puikus meras, padaręs daug, kad Palanga švytėtų ir taptų vieta, į kurią visi norėtume atvykti. Du dešimtmečius nebuvau Palangoje, bet kai atvažiavau, pamačiau, kaip stipriai pasikeitė miestas. Ir tai kažkaip sutapo su Š. Vaitkaus kadencijos laikotarpiu. Turime šaunų, protingą ir efektyvų merą, kuris turi viziją. Natūralu, kad Palanga yra vieta, į kurią taikosi politiniai oponentai, bando atakuoti ir judinti merą. Neabejoju, kad jis išlaikys visus šiuos išbandymus.
– Kuriems politiniams oponentams priklauso Statkevičiai?
– J. Statkevičius yra Remigijaus Žemaitaičio draugas. Visiems akivaizdu, kad jie veikia kartu.
– Ar R. Žemaitaitis užsiundė J. Statkevičių ant Š. Vaitkaus?
– Galiu jam drąsiai pasakyti: Remigijau, būk ramus, tu gali kandidatuoti į Palangos merus. Jis žadėjo daryti kažką panašaus. Š. Vaitkus savo darbais užsitikrino žmonių pasitikėjimą ir neabejoju, kad sėkmingai tęs darbus po kitų savivaldos rinkimų.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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