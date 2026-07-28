Keliui į šaltinį – bendruomenės rūpestis

Norinčiųjų pasisemti vandens kartais tiek daug, kad miško keliukas po lietaus virsta arimu.
Žiaukų kaimo bendruomenė nutarė prisidėti prie kelio tvarkymo. Žmonės patys šiam tikslui surinko 800 eurų.
Miško keliukas yra Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio teritorijoje.
Miškininkams šiuo metu jis nėra itin aktualus, bet juo važinėja daug gyventojų.
Kretingos regioninio padalinio miškų urėdo pavaduotojas Sigitas Kupšys pripažino, kad kelio tvarkymui reikės kur kas didesnės sumos, gal apie 4 tūkst. eurų.
„Bet prieš tai dar reikės projekto. Mes negalime bet kaip išleisti lėšas. Viskam reikalingas pagrindimas“, – tikino S. Kupšys.
Miškininkams rimtesniam kelio remontui reikės laiko. Faktiškai teks užsiimti šio kelio įregistravimo klausimu.
Tik po to bus galima galvoti apie projektą ir konkrečius darbus.
Tačiau nuspręsta bent jau nugreideriuoti kelią, atvežti žvyro.
Žiaukų kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Malejeva pripažino, kad šiuo keliuku link šaltinio zuja didelis mašinų srautas.
„Bendruomenės nariai aktyviai aukojo lėšas, vis klausė, ar bus tvarkomas kelias. Žmonės labai nori kelio“, – teigė bendruomenės pirmininkė.
J. Malejeva tikino, kad šaltinio vanduo itin švarus.
„Ne vienas žmogus yra vežęs mėginius tirti į įmonę „Klaipėdos vanduo“. Ten gyventojų buvo paklausta, kur jie tokio švaraus vandens rado. Vanduo yra geras, šiek tiek šarminis, tai reiškia, kad dar ir naudingas gali būti“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkė.
Žiaukų kaime oficialiai registruota 1,3 tūkst. gyventojų.
„Bendruomenė labai puiki. Šalia yra trys sodų bendrijos. O šiuo keliuku ne tiek vietiniai važiuoja, daug žmonių iš Klaipėdos atvyksta. Dar rudenį mes rinkome aukas ir pylėme žvyrą. Bet miško kelias labai šlapias“, – pasakojo bendruomenės pirmininkė.
Pačiam šaltiniui galėtų būti apie šimtas metų.
„Stengiamės tvarkyti šaltinio prieigas. Vienais metais buvo pamūryta, patvarkytas priėjimas prie šaltinio. Žingsnis po žingsnio judame į priekį. Kartais pokyčiai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi, tačiau darbai vyksta nuolat – ieškome sprendimų, tariamės su atsakingomis institucijomis ir darome viską, kad mūsų bendruomenės idėjos taptų realybe“, – kalbėjo J. Malejeva.
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