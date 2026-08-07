Kiras puolė vaiką: viliojo čeburekas

Vienai klaipėdiečių šeimai laikas paplūdimyje baigėsi dideliu išgąsčiu – paukštis puolė mažametį.
Anot vaiko mamos, nelaimė įvyko visiškai netikėtai ir labai greitai.
„Mes tiesiog sėdėjome prie jūros, vaikas valgė čebureką ir su maistu rankoje atsistojo. Tas kiras tiesiai kaip raketa nėrė žemyn prie mano vaiko. Man net nespėjus atsistoti, paukštis drėskė jam nagais į veidą – kaktoje matyti įdrėskimas“, – pasakojo klaipėdietė.
Ketverių metų berniukas tą akimirką pasirodė ne pėsčias – nepasimetė. Jis čebureką traukė į save ir maisto taip lengvai užpuolikui neatidavė.
„Ne, neduosiu“, – dar spėjo ištarti mažylis, ir čebureko likutis liko jo rankoje. Paukštis turėjo skristi nieko nepešęs.
Vis dėlto moteris neslėpė, kad po šio įvykio vaikas labai išsigando, o šeima liko sukrėsta tokio agresyvaus paukščio elgesio. Ant keturmečio kaktos po užpuolimo liko kelių centimetrų ilgio įdrėskimas.
Ornitologas Julius Morkūnas paaiškino, kad toks kirų elgesys nėra išskirtinis.
Pasak jo, dalis paukščių paprasčiausiai pripranta prie žmonių ir supranta, jog taip maisto galima gauti daug lengviau nei jo ieškant gamtoje.
Vieni paukščiai būna įžūlesni už kitus.
„Toks paukščių elgesys nėra nieko naujo – gamtoje, kaip ir tarp žmonių, vieni paukščiai būna įžūlesni už kitus. Įvairiose šalyse dažnai galima pamatyti, kaip paukščiai iš poilsiautojų mėgina atimti gruzdintas bulvytes ar kitą maistą. Nieko neįprasto čia nėra“, – komentavo ornitologas.
Primenama, kad paplūdimyje reikėtų nepalikti maisto atvirai, o valgant būti ypač atidiems.
Pastebėję maistą kirai gali labai greitai nusileisti ir bandyti jį pagriebti, todėl budrumas gali padėti išvengti tokių nemalonių situacijų.
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