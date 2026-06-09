Klaipėda dar kartą įrodė – gerumas vienija

Iniciatyvoje dalyvavo Klaipėdos baseinas, Klaipėdos „Akropolio“ ledo arena, „Švyturio“ arena, Mano Bank arena ir Balžeko teniso akademija. Skirtingose miesto erdvėse vykusios veiklos ne tik skatino aktyvų laisvalaikį, bet ir kvietė prisidėti prie prasmingo tikslo.
Šiemet iniciatyvos metu iš viso surinkta net 6 536 Eur parama.
Surinktos lėšos pagal iniciatyvas:
- Klaipėdos baseinas – 4 015 Eur;
- „Akropolio“ ledo arena – 1 111 Eur;
- „Švyturio“ arena – 600 Eur;
- „Mano Bank“ arena ir Balžeko teniso akademija – 810 Eur.
Didžiausias iniciatyvos akcentas tradiciškai vyko Klaipėdos baseine, kur daugiau nei šimtas dalyvių 24 valandas be pertraukos plaukė dėl kilnaus tikslo. Tuo metu „Akropolio“ ledo arenoje lankytojai aukojo čiuoždami ant ledo, „Švyturio“ arena kvietė išbandyti profesionalų arenos parketą, o teniso bendruomenė organizavo turnyrus vaikams ir suaugusiesiems.
Šių metų „Gerumo PARA-TONAS“ išsiskyrė ne tik surinkta parama. Renginio metu buvo pasiektas ir Lietuvos nepertraukiamo estafetinio laisvojo nardymo rekordas. Laisvojo nardymo klubo „Liepsnojantis aitvaras“ bendruomenės nariai per 24 valandas po vandeniu įveikė net 56 kilometrus ir 850 metrų. Rekordas tapo dar vienu įrodymu, kad bendruomeniškumas, pasiryžimas ir bendras tikslas gali padėti pasiekti išskirtinių rezultatų.
„Džiaugiamės, kad ši iniciatyva kasmet auga ir suburia vis daugiau žmonių. Šiemet ne tik surinkome reikšmingą paramą, bet ir tapome išskirtinio Lietuvos rekordo liudininkais. Tai parodo, kiek daug galima pasiekti veikiant kartu“, – sakė Klaipėdos baseino sporto vadovė Eglė Vaupšaitė.
Prie iniciatyvos šiemet aktyviai prisidėjo ir teniso bendruomenė. Mano Bank arenoje bei Balžeko teniso akademijoje vykę turnyrai subūrė įvairaus amžiaus dalyvius ir padėjo surinkti daugiau nei 800 eurų paramos.
„Smagu, kad teniso bendruomenė galėjo prisidėti prie prasmingo tikslo. Tokios iniciatyvos primena, kad sportas yra ne tik rezultatai, bet ir galimybė padėti kitiems“, – teigė Balžeko teniso akademijos trenerė Anikė Ročienė.
Svarbia iniciatyvos dalimi tapo ir veiklos kitose miesto sporto bei laisvalaikio erdvėse. Klaipėdiečiai ir miesto svečiai galėjo sportuoti ant profesionalaus „Švyturio“ arenos parketo, o „Akropolio“ ledo arenoje geriems darbams susivienijo čiuožimo mėgėjai.
„Didžiuojamės galėdami būti šios iniciatyvos dalimi. Kiekviena surinkta auka ir kiekvienas dalyvis prisidėjo prie bendro tikslo, kuris vienija visą miestą“, – sakė „Švyturio“ arenos direktorė Aida Aleksandrovienė.
„Akropolio“ ledo arenoje surinkta daugiau nei tūkstantis eurų paramos. Tai dar kartą parodė, kad net ir nedidelis kiekvieno žmogaus indėlis gali virsti reikšminga pagalba tiems, kuriems jos reikia labiausiai.
„Šios iniciatyvos vertė matuojama ne tik surinkta parama, bet ir žmonėmis, kurie nusprendė prisidėti prie bendro tikslo. Džiaugiamės būdami šios bendruomeniškumo istorijos dalimi ir prisidėję prie iniciatyvos, kuri sujungia sportą, aktyvų laisvalaikį ir pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia“, – džiaugėsi „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Visa iniciatyvos metu surinkta parama bus skirta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, partneriams, savanoriams ir miestiečiams, kurie dar kartą įrodė, kad gerumas gali suvienyti visą miestą.
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