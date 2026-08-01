Klaipėda švenčia miesto gimtadienį

Vienintelis šalies uostamiestis nuo pat savo ištakų liudija esantis laisvas, atviras pasauliui ir stiprus miestas. Jo gimtadienis prasmingais renginiais šiandien prasidėjo piliavietėje.
Šeštadienio vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilmingai pakelta miesto vėliava.
Šiemet, minint Socialinės atsakomybės metus Klaipėdoje, vėliavą iki stovo atnešti buvo patikėta įvairių miesto socialinių bendruomenių atstovams.
Ją pakėlė viduramžių riterių rūbais dėvintis klaipėdietis.
Miestiečius ir svečius sveikino miesto meras Arvydas Vaitkus, laimino Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis ir gvardijonas brolis kunigas Andrius Nenėnas.
Būtent šio ordino broliai prieš daugiau nei septynis šimtmečius ir buvo Klaipėdos miesto įkūrėjai.
Klaipėdos pradžia siejama su 1252 m. rugpjūčio 1 d., kai Kuršo vyskupas Henrikas ir Livonijos ordino vietininkas Eberhardas fon Zeinė sudarė sutartį dėl pilies ir miesto statybos Dangės bei Kuršių marių prieigose.
Tų pačių metų rudenį buvo pastatyta pirmoji medinė Memelburgo pilis, o netrukus pradėta statyti ir mūrinė tvirtovė.
Po miesto vėliavos pakėlimo ceremonijos „Vilniaus LITUA Rotary klubas“ oficialiai įteikė ir padovanojo Klaipėdos miestui bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę – unikalų istorinį dokumentą, liudijantį pirmąjį Lietuvos vardo LITUA paminėjimą Europos rašytiniuose šaltiniuose.
Šiemet yra dar viena viena svarbi data, susijusi su Klaipėdos miestu, šiais metais sukanka 580 metų, kai pirmąkart istoriniuose dokumentuose fiksuotas Klaipėdos miesto antspaudas, kuris beveik nepakitęs išliko iki šių dienų, o jo simboliai perkelti ant miesto vėliavos.
Pasak Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus Jono Genio, antspaudo simboliai liudija Klaipėdą esant laisvu, atviru pasauliui ir stipriu miestu, būtent ši žinia užkoduota miesto herbe.
Viduramžių dvasia alsuojančioje piliavietėje, taip pat muzikos ir šurmulio kupinoje Teatro aikštėje klaipėdiečių ir svečių laukia šventė, kurioje persipina praeitis ir dabartis, tradicijos ir šiuolaikinė miesto energija.
„Kiekvienas gimtadienis žmogaus, ar juolab miesto, visada toks, kokia nuotaika jį švenčiame. Per pastaruosius ketverius metus Klaipėdos gimtadienyje matau ir žmonių daugiau, ir jų nuotaika geresnė. Miestas keičiasi, darosi patrauklesnis žmonėms išeiti iš savo namų ir pabūti miesto gatvėse, pasidžiaugti miesto švente“, – teigė Klaipėdos meras A. Vaitkus.
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