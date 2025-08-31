Klaipėda švęs rugsėjo 1-ąją

renginys „Pirmoji pamoka“, kur susirinks mokiniai, mokytojai ir jų šeimos.
Po šventės iš aikštės pajudės šventiškai papuošti mokyklų automobiliai, kurie išsiskirstys į ugdymo įstaigas.
Tą pačią dieną vyks šventės ir mokyklose, o Jūrų kadetų gimnazijos mokslo metų pradžia ir priesaikos ceremonija tradiciškai bus surengta Klaipėdos piliavietėje.
Vakarop akademinė bendruomenė kviečiama į Klaipėdos universiteto (KU) Botanikos sodą – čia nuo 17 val. vyks renginys „UžsiKU’rkime naujiems akademiniams metams“.
Renginio organizatoriai žada ne tik žaliąsias erdves poilsiui ir žaidimams, bet ir užkandžius iš maisto vagonėlių. Laukiamiausia šio vakaro dalis – grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas ir DJ muzika.
„Šis renginys yra mūsų šių metų iniciatyva, kuria siekiama suburti Klaipėdos aukštųjų mokyklų bendruomenę. Renginys bus ne tik KU bendruomenei, bet ir visoms uostamiesčio aukštosioms mokykloms – studentams, dėstytojams, vadovams“, – pažymėjo KU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene Sandra Kindiuk.
Šis renginys bus skirtas tik aukštųjų mokyklų bendruomenėms ir jis bus nemokamas.
Klaipėdos mokyklose šiemet mokysis apie 23 tūkst. mokinių – tiek pat, kiek ir pernai. Į pirmąją klasę eis 1 759 mažieji klaipėdiečiai įprastose mokyklose ir dar apie 120 – privačiose.
Iš viso mieste šiais metais bus 1 550 abiturientų.
