Klaipėdą užplūdo liūtis: gatvės jau tvinsta

Vandens sankaupos čia susidarė važiuojamojoje dalyje.
Tuo tarpu Taikos prospekte, kaip dalijosi miestiečiai, vanduo jau kone visą ratą automobilio apsemia.
Kol kas nėra žinoma, kokia situacija šiuo metu yra kitose miesto gatvėse.
Intensyviai lyjant vandens kiekis gatvėse gali sparčiai didėti, todėl vairuotojams tokiose vietose reikėtų būti itin atsargiems.
Socialinių tinklų, skaitytojo vaizdo įrašai.
Kaip jau skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (meteo.lt), šiandien numatomi labai vėjuoti, dalyje šalies ir lietingi orai: vakarų vėjo gūsiai sieks 18–23 m/s, daug kur 24–27 m/s, kai kur 28–30 m/s.
Būtent Vakarų Lietuvoje daug kur numatomas smarkus, vietomis labai smarkus lietus.
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