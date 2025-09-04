Klaipėdiečiai jau gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų

Norint gauti kompensacijas visam 2025–2026 metų šildymo sezonui, prašymą reikia pateikti nuo rugsėjo 1 d. iki to mėnesio, kurį baigiasi šildymo sezonas, pabaigos (pvz., jeigu šildymo sezonas baigiasi balandžio 10 d., prašymas turi būti pateiktas iki balandžio 30 d.).
Kompensacijos yra skiriamos visam šildymo sezonui, nebent keičiasi aplinkybės, turinčios įtakos teisei į kompensacijas (pajamos, turtas, šeimos sudėtis, šeiminė padėtis ir pan.).
Atkreipiame dėmesį, kad skiriant kompensacijas vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas nekilnojamasis (statiniai, žemė), kilnojamasis (transporto priemonės, žemės ūkio technika ir kt.) ir finansinis turtas (piniginės lėšos, pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, vertybiniai popieriai ir pan.).
Preliminarų kompensacijos dydį galima sužinoti pasinaudojus socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt skelbiama būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.
Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų gali teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyriuje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 12 val.
Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą:
- šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr. imtinai), priimami Taikos pr. 52C;
- pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. (Baltijos pr. neįskaitomas) iki Rimkų gyvenvietės imtinai) priimami Laukininkų g. 19A.
Išankstinė registracija vykdoma ir informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (0 46) 41 08 40.
Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt/Skelbimai.
