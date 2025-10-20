Klaipėdiečiai kviečiami dalyvauti Klimato savaitės 2025 renginiuose

Vienas ryškiausių Klimato savaitės akcentų – jau rytoj, spalio 21 d., 20 val., ant Ievos Simonaitytės kalno vyksianti garso ir šviesos instaliacija „Paklausyk Žemės“. Renginio metu šviesų, vaizdo ir garsų pagalba lankytojai bus kviečiami išgirsti kalbančią Žemę. Tai įtraukianti meninė instaliacija, kurioje garsas ir vaizdas susilieja į vieną pojūčių erdvę. Renginyje pasirodys Gliukų teatras (Benas Šarka) ir Klaipėdos Vydūno gimnazijos 7-tos teatro klasės mokiniai.
Spalio 22 d. 10 val. Klaipėdos valstybinės kolegijos Technologijų fakultete organizuojamas renginys „Klimato kaita – globali problema. Kaip gyventi tvariai?“, kurio metu vyks seminaras, idėjų, skirtų aplinkos taršos mažinimui, konkursas „Kuriame žalesnę ateitį“. Taip pat vyks darbų ekspozicija, demonstracinės medžiagos apie taršos mažinimo galimybes pristatymas. Renginio metu bus galimybė susipažinti su netaršiomis ir mažataršėmis transporto priemonėmis, kurios mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentraciją atmosferoje.
Spalio 27 d. 17 val. Klaipėdos koncertų salėje vyks renginys „Mėlynoji Žemė“, kurio metu bus pristatytas teatralizuotas šokio spektaklis „Mėlynoji Žemė“, dailės darbų paroda „Mėlynosios Žemės grožis“ ir virtuali fotografijų paroda „Kintanti Klaipėda“.
Taip pat visą Klimato savaitę jungtis prie iniciatyvų bei ugdyti aplinkai draugiškus įpročius kviečia ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Biuro specialistai siūlo dalyvauti Klimato savaitės iššūkiuose: praleisti dieną be vienkartinio plastiko, skirti dieną atliekų rūšiavimui ir kūrybiškam jų perdirbimui, naujų augalinių maisto patiekalų išbandymui. Gyventojai iššūkių metu kviečiami fiksuoti savo veiklas ir dalintis jomis biuro paskyroje socialiniame tinkle.
Daugiau informacijos: www.klaipeda.lt.
