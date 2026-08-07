Klaipėdiečiai nepaiso draudimų – vis tiek vedžioja šunis neleistinoje teritorijoje

Šunų vedžiojimas draudžiamose Skulptūrų parko teritorijose – dažnas reiškinys.
Nors draudimas taikomas todėl, kad ši Skulptūrų parko dalis yra buvusių senųjų miesto kapinių teritorija, čia neretai galima pamatyti ne vieną augintinį.
Žmones piktina ne tik tai, kad šunys vedžiojami draudžiamoje vietoje, bet ir tai, kad jie čia paleidžiami lakstyti be pavadėlio ir be antsnukio.
Laisvai bėgiojantys šunys aploja kitus vedžiojamus augintinius ir puola vienas kitą.
Skulptūrų parkas yra viena lankomiausių miesto viešųjų erdvių. Palaidi augintiniai kelia nerimą šeimoms su vaikais, o mažiesiems lankytojams – ir baimę.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus patarėjas Linas Lapinskas informavo, kad draudimas galioja ne visoje parko teritorijoje, ir ragina augintinius vedžioti leidžiamose vietose.
„Šunis rekomenduojama vedžioti miesto savivaldybės įrengtose gyvūnų vedžiojimo aikštelėse, o jei tokių nėra – laukymėse, parkų pakraščiuose ar kitose rečiau žmonių lankomose vietose“, – sakė skyriaus patarėjas.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė pabrėžė, kad mieste netrūksta specialiai augintiniams pritaikytų erdvių, todėl klaipėdiečiai raginami naudotis jomis.
„Šunų vedžiojimo aikštelės įrengtos Poilsio parke, Ąžuolų Giraitėje, Baltijos prospekte, Priestočio g., Sąjūdžio parke, I. Simonaitytės g., Šilutės plente, Malūno parke ir Danės skvere“, – vardijo S. Dabrienė.
Patarėja taip pat pažymėjo, kad savivaldybė numato viešųjų erdvių tvarkymo ir atnaujinimo darbus bei atsižvelgia į gyventojų poreikius.
„Šiuo metu planuojama įrengti šunų vedžiojimo aikštelę naujai rengiamame parke prie Šilutės plento“, – informavo S. Dabrienė.
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