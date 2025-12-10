Klaipėdiečiai paskleidė kalėdinę nuotaiką

Klaipėdietis Marius, kuris prisidėjo prie šio daugiabučio gražinimo, sakė, kad idėja papuošti laiptinę prieš Kalėdų šventes kilo bendraujant su kaimynais.
„Pasikalbėjome ir nusprendėme pasipuošti. Puošėme kiemą penktadienį iki 12 valandos nakties, o vidų papuošėme sekmadienį. Pavargome, bet viskas pavyko – visi laimingi, patenkinti ir džiaugiasi“, – pasakojo Marius.
Anot jo, puošybos procese dalyvavo keturi klaipėdiečiai, trys jų gyvena Budelkiemio g. 14, o dar vienas – Vaidaugų gatvėje. Puošmenas jie pirko patys, pinigų už tai niekieno neprašė.
„Kai kas buvo likę iš praėjusių metų, kitus daiktus nusipirkome patys. Šiemet nusprendėme pasipuošti taip, kaip pasipuošėme, ir likome pastebėti“, – kalbėjo klaipėdietis Marius.
Kadangi vaizdo įrašu, kuriame matyti šventiškai papuošta laiptinė, žaliaskarė, daugiabučio namo kiemas, Marius pasidalijo su kitais klaipėdiečiais feisbuko grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“, puošmenas pamatė ne tik šio kvartalo, bet ir visos Klaipėdos gyventojai. Visi jie džiaugėsi organizatorių sumanumu.
„Puiku, kai žmonės skiria savo energiją pozityviai kūrybai, daro grožį pagal savo suvokimą“, – komentavo Natalija.
„Labai gražu, šaunuoliai“, – pagyrė Rasa. Panašiais komplimentais dalijosi ir didelė dalis kitų komentatorių.
„Šaunuoliai, esate pavyzdys, kokia turi būti bendruomenė“, – neabejojo Sigutė.
Anot Mariaus, puošmenos džiugins iki kitų metų sausio 7-osios.
